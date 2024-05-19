Гурам Амарян рассказал о покупке квартиры для родителей: история успеха

Комик Гурам Амарян рассказал о покупке квартиры своим родителям

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Популярный российский комик и участник шоу Stand Up на ТНТ Гурам Амарян рассказал, что несколько лет назад купил квартиру для своих родителей. Подробностями он поделился в интервью на YouTube-канале "Дневник Хача".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under public domain

Амарян отметил, что покупка жилья для родителей была "очень недорогой", так как он приобрел его на начальном этапе строительства и продал свою старую недвижимость в Грузии. "Чтобы я не ***** [врал], что я очень хороший сын, я продал квартиру в Тбилиси за 2 или 2,1 миллиона рублей. Это было около пяти лет назад. И у меня было накоплено 400 тысяч рублей. Я остался вообще на нуле, отдал 2,5 миллиона в ипотеку, квартира стоила 7,8 миллиона. Остальные 5,3 миллиона я взял в ипотеку и выплачивал, выплачивал, выплачивал…" — поделился он. Комик также добавил, что смог погасить ипотеку досрочно благодаря росту своей популярности и увеличению числа съемок и концертов.

Амарян также рассказал, что недавно купил квартиру для себя в рассрочку. Он не стал раскрывать стоимость и точное местоположение, но отметил, что она находится далеко от центра Москвы, но в хорошем жилом комплексе.