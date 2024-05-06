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Зачем опытные владельцы обмазывают сливочным маслом лапы питомца: хитрость, которая передается из поколения в поколение

Стало известно, как связано сливочное масло и лапы кота

1:09
Зоосфера » Кошки

У опытных владельцев кошек всегда найдется что-то, чему поучиться, ведь за годы совместной жизни они разработали различные стратегии воздействия на своих питомцев.

Стало известно, как связано сливочное масло и лапы кота
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Например, многие сталкиваются с проблемой беспокойства кошек по ночам. Как только хозяин ложится спать, кошки начинают активно разгуливать по квартире, шуметь и мешать покою. Некоторые пытаются решить эту проблему, увлажняя хвост животного: пока оно занято лижущими процедурами, хозяин может успокоиться. Однако этот метод не всегда эффективен, так как животное может все равно продолжать бегать с мокрым хвостом.

А что же связано со сливочным маслом? Эксперты отмечают, что кошки проявляют интерес к этому продукту из-за его вкуса, и оно не вредно для их кожи и общего здоровья.

Так что если вы хотите спать спокойно, но ваша кошка не дает вам этого возможности, можно попробовать уловку. Перед сном достаточно нанести немного сливочного масла на лапки питомца. Это займет его внимание настолько, что беготня по квартире прекратится, и вы сможете спать спокойно.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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