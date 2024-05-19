Армия США обзовелась "Космическими ковбоями"

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В Космических силах США впервые появились "Космические ковбои"

1:36
Наука

В недавно созданных Космических войсках США произошло событие — три офицера (они официально называются Стражами) провели марш-бросок в пустыне Западного Техаса, где им пришлось пройти испытания по физической подготовке в соответствии с военными стандартами.

В Космических силах США впервые появились "Космические ковбои"
Фото: defenseimagery.mil by Spc. Brandon Bolick is licensed under Public domain

В качестве награды участникам были вручены шпоры, ковбойские шляпы и звание первых "космических ковбоев" в новейшем подразделении Вооруженных сил США.

Стать обладателем шпор — это традиция армии кавалерии, зародившаяся в прошлом: новобранцы должны были продемонстрировать свои умения владения холодным оружием и верховой ездой. Для офицеров Космических войск, чья служба чаще всего проходит перед экранами компьютеров в хорошо оснащенных, уютных командных центрах — все это уже почти забытая экзотика.

По словам участника марш-броска лейтенанта Джордана Сэвиджа, им пришлось преодолеть почти 60 км с 27-кг рюкзаками практически без отдыха, что было совершенно не похоже на их обыденную службу. А его коллега инженер-разработчик лейтенант Джексон Дженнингс даже отметил, что "у них нет обязательной физической подготовки".

Действительно, физическая подготовка "космических" офицеров, в сравнении с их соратниками из других видов вооруженных сил, скорее всего, не идеальна. Подводя итоги марш-броска, участники выразили надежду, что их сослуживцы в дальнейшем смогут тренироваться вместе с другими частями армии США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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