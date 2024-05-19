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Как Шанхай открывает двери для иностранных инвесторов: новые правила передачи данных

Шанхай упрощает передачу данных за границу для иностранных компаний

1:10
Авто

Власти Шанхая составили перечень данных, которые можно передавать за границу без необходимости прохождения оценки безопасности. Это решение принято в свете попыток Китая привлечь иностранный капитал для стимулирования замедлившейся экономики.

Шанхай упрощает передачу данных за границу для иностранных компаний
Фото: Wikipedia by Steffen Wurzel is licensed under CC BY-SA 4.0

В число компаний, лоббировавших возможность кросс-бордерного обмена информацией, входят финансовые организации и автопроизводители, включая Tesla Элона Маска. После ужесточения контроля над внутренними данными в 2022 году, требующего оценки безопасности перед передачей "важных" данных, иностранные компании столкнулись с задержками и проблемами при передаче данных.

Первая партия "обычных данных" включает информацию из трёх секторов: интеллектуальные и связанные автомобили, взаимные фонды и биомедицина, которые подлежат минимальному регулированию при передаче данных. Пилотный проект Шанхая позволит компаниям, зарегистрированным в свободной торговой зоне Линган, передавать данные из этого списка за границу без дополнительных оценок безопасности.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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