Россиянам объяснили, как выявить мигрень

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Специалисты: мигрени предшествует нарушение зрения

1:06
Здоровье

Специалисты Химкинской областной больницы сообщили, что перед началом мигрени возникает стадия ауры, которая характеризуется нарушениями зрения. По мнению экспертов, при мигрени часто возникает односторонняя пульсирующая боль.

Специалисты: мигрени предшествует нарушение зрения
Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

"Обычно мигрени предшествует стадия ауры, которая проявляется нарушениями зрения, чувствительности, речи и двигательных функций, длительность которой может быть от нескольких минут до часа", — пояснили медицинские специалисты.

По словам врачей, перед мигренью может наблюдаться предшествующий приступу период, включающий слабость, изменения в аппетите и повышенную чувствительность к раздражителям. Также во время мигрени часто возникает пульсирующая боль, вызывающая тошноту, озноб и чувствительность к запахам, а также звукам и свету.

На пике мигренного приступа бороться с болями практически невозможно. Специалисты предложили прибегнуть к традиционному методу облегчения состояния, известному как ТТТ (тепло, темно, тихо).

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