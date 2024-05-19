Россиянам объяснили, как выявить мигрень

Специалисты: мигрени предшествует нарушение зрения

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Специалисты Химкинской областной больницы сообщили, что перед началом мигрени возникает стадия ауры, которая характеризуется нарушениями зрения. По мнению экспертов, при мигрени часто возникает односторонняя пульсирующая боль.

Фото: Openverse by CollegeDegrees360 is licensed under CC BY-SA 2.0

"Обычно мигрени предшествует стадия ауры, которая проявляется нарушениями зрения, чувствительности, речи и двигательных функций, длительность которой может быть от нескольких минут до часа", — пояснили медицинские специалисты.

По словам врачей, перед мигренью может наблюдаться предшествующий приступу период, включающий слабость, изменения в аппетите и повышенную чувствительность к раздражителям. Также во время мигрени часто возникает пульсирующая боль, вызывающая тошноту, озноб и чувствительность к запахам, а также звукам и свету.

На пике мигренного приступа бороться с болями практически невозможно. Специалисты предложили прибегнуть к традиционному методу облегчения состояния, известному как ТТТ (тепло, темно, тихо).