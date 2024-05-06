Искусственный интеллект революционизирует строительство: как в России тестируют квартиры в новостройках с помощью виртуальной реальности

В России увеличивается использование искусственного интеллекта и виртуальной реальности в строительной отрасли, что позволяет тестировать квартиры в новостройках и лучше понимать предпочтения покупателей.
Эти технологии делают возможным создание идеального жилья для определенной аудитории и проверку дизайна в виртуальном формате. С ростом доступности искусственного интеллекта и увеличением стоимости рабочей силы, ожидается дальнейшее расширение применения этих технологий, сообщают Известия.
В ближайшем будущем прогнозируется значительный прогресс в использовании искусственного интеллекта и виртуальной реальности в российском строительстве, начиная от анализа пожеланий покупателей и заканчивая продажей готового жилья.
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