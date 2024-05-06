Искусственный интеллект революционизирует строительство: как в России тестируют квартиры в новостройках с помощью виртуальной реальности

В России начали использовать ИИ для "тестирования" квартир в новостройках

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

В России увеличивается использование искусственного интеллекта и виртуальной реальности в строительной отрасли, что позволяет тестировать квартиры в новостройках и лучше понимать предпочтения покупателей.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Эти технологии делают возможным создание идеального жилья для определенной аудитории и проверку дизайна в виртуальном формате. С ростом доступности искусственного интеллекта и увеличением стоимости рабочей силы, ожидается дальнейшее расширение применения этих технологий, сообщают Известия.

В ближайшем будущем прогнозируется значительный прогресс в использовании искусственного интеллекта и виртуальной реальности в российском строительстве, начиная от анализа пожеланий покупателей и заканчивая продажей готового жилья.