Хирург Муканс: потемнение кожи вокруг шеи и подмышек или чёрный акантоз — признак резистентности к инсулину

Хирург Муканс заявил, что чёрный акантоз — признак резистентности к инсулину

Одним из индикаторов потенциального преддиабета и диабета являются изменения кожи.

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Многие люди даже не знают, что определённые кожные заболевания связаны с резистентностью к инсулину, являющейся отличительной чертой преддиабета и диабета 2 типа, рассказал бариатрический хирург Максим Муканс.

Один из признаков резистентности к инсулину — потемнение кожи вокруг шеи, подмышек и паха. Это называется чёрный акантоз и может возникнуть, как предупреждение о развитии диабета, передаёт издание BristolLive.