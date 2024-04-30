Хирург Муканс: потемнение кожи вокруг шеи и подмышек или чёрный акантоз — признак резистентности к инсулину

Одним из индикаторов потенциального преддиабета и диабета являются изменения кожи.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Многие люди даже не знают, что определённые кожные заболевания связаны с резистентностью к инсулину, являющейся отличительной чертой преддиабета и диабета 2 типа, рассказал бариатрический хирург Максим Муканс.
Один из признаков резистентности к инсулину — потемнение кожи вокруг шеи, подмышек и паха. Это называется чёрный акантоз и может возникнуть, как предупреждение о развитии диабета, передаёт издание BristolLive.
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников