Избегайте модных просчетов: нейл-дизайн, который стоит оставить в прошлом

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Маникюр, который не производит впечатление элегантности

1:18
Моя семья » Красота и стиль

Мы обсуждали последние тенденции в мире нейл-арт, но давайте также обратим внимание на дизайны, которые могут вызвать негативные эмоции. Не зря говорят, что неподходящий маникюр может испортить даже самый стильный образ. Давайте рассмотрим несколько антитрендов.

Маникюр, который не производит впечатление элегантности
Фото: Own work by Bvasilev1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
  1. Стилеты: форма ногтей играет не менее важную роль, чем их дизайн. Если вы не на вечеринке в стиле Halloween, стоит оставить стилеты в прошлом. Эта агрессивная форма вызывает скорее недоумение, чем восхищение. Кроме того, такие ногти неудобны и непрактичны.
  2. Мультяшки: хотя этот вид дизайна довольно популярен, особенно среди взрослых, персонажи мультфильмов на ногтях могут придать вашему образу нежелательную детскую нотку. Если вы хотите сохранить стиль и элегантность, лучше выбрать более спокойные и женственные дизайны.
  3. Кружевной маникюр: несмотря на свою популярность в прошлом, кружевной дизайн на ногтях сейчас не в тренде. Этот вид маникюра может придать вашему образу слишком тяжелый и устаревший вид. Вместо кружевных узоров лучше выбрать современные графические решения, которые пользуются популярностью в этом сезоне.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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