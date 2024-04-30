Избегайте модных просчетов: нейл-дизайн, который стоит оставить в прошлом

Маникюр, который не производит впечатление элегантности

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы обсуждали последние тенденции в мире нейл-арт, но давайте также обратим внимание на дизайны, которые могут вызвать негативные эмоции. Не зря говорят, что неподходящий маникюр может испортить даже самый стильный образ. Давайте рассмотрим несколько антитрендов.

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Стилеты: форма ногтей играет не менее важную роль, чем их дизайн. Если вы не на вечеринке в стиле Halloween, стоит оставить стилеты в прошлом. Эта агрессивная форма вызывает скорее недоумение, чем восхищение. Кроме того, такие ногти неудобны и непрактичны. Мультяшки: хотя этот вид дизайна довольно популярен, особенно среди взрослых, персонажи мультфильмов на ногтях могут придать вашему образу нежелательную детскую нотку. Если вы хотите сохранить стиль и элегантность, лучше выбрать более спокойные и женственные дизайны. Кружевной маникюр: несмотря на свою популярность в прошлом, кружевной дизайн на ногтях сейчас не в тренде. Этот вид маникюра может придать вашему образу слишком тяжелый и устаревший вид. Вместо кружевных узоров лучше выбрать современные графические решения, которые пользуются популярностью в этом сезоне.