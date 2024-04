Удар за удар: Политолог Геворгян рассказала о готовности Ирана атаковать Израиль, но первый делать это не будет

Иран готов ударить по Израилю, но не будет это делать первым. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказала политолог Карине Геворгян.

Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license