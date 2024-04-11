Удар за удар: Политолог Геворгян рассказала о готовности Ирана атаковать Израиль, но первый делать это не будет

Политолог Геворгян: Иран не станет первым бить по Израилю, но готов к ударам

Иран готов ударить по Израилю, но не будет это делать первым. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказала политолог Карине Геворгян.

Фото: Mehr News Agency by Мохаммадреза Аббаси is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

По её словам, сейчас стоит ожидать усугубление блокады Израиля, экономической блокады и обострения действий проиранских сил в регионе.

"Они не нанесут удары первыми, поскольку Израиль нацелился на иранский ядерный объект и уже тоже об этом заявил. В случае нападения прямого на Иран, Иран ответит впрямую. Это правда. По понятным причинам. И даже задекларировал свою позицию, что 20 ракет нацелено на Тель-Авив", — отметила политолог.

Она также добавила, что сейчас аэропорт Бен-Гурион закрыт для гражданских лиц, поскольку из Тель-Авива и Иерусалима эвакуируются все посольства.

Ранее в США допустили удар Ирана по Израилю. По их мнению, месть Ирана с применением высокоточных ракет может случиться со дня на день.

1 апреля агентство SANA сообщило, что ВВС Израиля нанесли удар по дому в Дамаске. Иранские СМИ проинформировали, что обстрелу подверглось здание консульства страны в сирийской столице. В управлении по связям с общественностью Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о гибели семи военных советников: генералов Мохаммада Резы Захеди и Мохаммада Хади Хаджи Рахими и других пяти офицеров.