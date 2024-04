РИА Новости: Израиль и Палестина нашли базу для компромиссных решений

РИА Новости сообщило со ссылкой на египетские СМИ, что Израиль и Палестина нашли некоторое взаимопонимание по основным направлениям.

Фото: wikidata.org by Ali Hamad of APAimages, for Wafa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license