РИА Новости: Израиль и Палестина нашли базу для компромиссных решений

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Израиль сдаёт позиции по Палестинскому вопросу в ожидании иранской "ответки"

0:53
Мир

РИА Новости сообщило со ссылкой на египетские СМИ, что Израиль и Палестина нашли некоторое взаимопонимание по основным направлениям.

Израиль сдаёт позиции по Палестинскому вопросу в ожидании иранской "ответки"
Фото: wikidata.org by Ali Hamad of APAimages, for Wafa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Прогресс достигнут на переговорах в Каире по перемирию в секторе Газа, между сторонами есть консенсус по основным направлениям."

О конкретных деталях не сообщается. Скорее всего, Израиль отказался временно от штурма Рафаха — последнего города в Секторе Газа, неподконтрольного Израилю. Сдача позиций Тель-Авива вполне объяснима: в контексте возможного ракетного удара Ирана в ответ на убийство его офицеров в Дамаске израильским ракетным ударом, а также военного нападения со стороны проиранских прокси в регионе, Израилю невыгодно вступать в кровопролитное сражение в Рафахе, а боевики, прижатые к египетской границе драться будут насмерть, также невыгодно терять дипломатическую репутацию из-за страданий мирного палестинского населения.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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