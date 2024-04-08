РИА Новости: Израиль и Палестина нашли базу для компромиссных решений

РИА Новости сообщило со ссылкой на египетские СМИ, что Израиль и Палестина нашли некоторое взаимопонимание по основным направлениям.
"Прогресс достигнут на переговорах в Каире по перемирию в секторе Газа, между сторонами есть консенсус по основным направлениям."
О конкретных деталях не сообщается. Скорее всего, Израиль отказался временно от штурма Рафаха — последнего города в Секторе Газа, неподконтрольного Израилю. Сдача позиций Тель-Авива вполне объяснима: в контексте возможного ракетного удара Ирана в ответ на убийство его офицеров в Дамаске израильским ракетным ударом, а также военного нападения со стороны проиранских прокси в регионе, Израилю невыгодно вступать в кровопролитное сражение в Рафахе, а боевики, прижатые к египетской границе драться будут насмерть, также невыгодно терять дипломатическую репутацию из-за страданий мирного палестинского населения.
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