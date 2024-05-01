Особенности азиатских столов: двухуровневые конструкции с вращающимся верхним ярусом

В Китае туристам мешают не блюда, а хитрые столы

1:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китайская кулинария пользуется всемирной славой. От разнообразных видов лапши и закусок из древесных грибов до знаменитой пекинской утки и острой сычуаньской курицы — эти блюда можно найти в тематических заведениях России.

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Азиатская еда редко становится сюрпризом для путешественников, однако некоторые элементы местных столовых пространств могут вызвать удивление. Особенно интересным является дизайн столов.

Такие столы обычно имеют два уровня. Нижний — это стандартная столешница, в то время как верхний ярус часто делают в виде вращающегося диска, который немного выше основания.

Эта необычная конструкция обусловлена практичностью: в китайской традиции многие блюда подаются на общее пользование, позволяя каждому гостю насытиться по желанию.

Дизайн с вращающимся элементом позволяет удобно доставать еду, не тянувшись через весь стол, что изначально может показаться странным, но со временем многие туристы высоко оценивают такое новшество.