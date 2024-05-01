Их долгое время считали утерянными: в Польше обнаружены 27 неизвестных томов сказок братьев Гримм

Исследователи из польского университета Адама Мицкевича обнаружили в Познани 27 новых оригинальных томов сказок братьев Гримм, которые ранее считались утерянными.
Эти тома, содержащие рукописные заметки, раскрывают методы работы братьев и процесс выбора тем для таких сказок, как "Гензель и Гретель" и "Румпельштильцхен", сообщает Daily Mail.
Это открытие не только представляет большую ценность для понимания наследия братьев Гримм, но и может привести к новым исследованиям в области литературы и культурного наследия, расширяя наше понимание их творчества и вклада в мировую литературу.
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