Их долгое время считали утерянными: в Польше обнаружены 27 неизвестных томов сказок братьев Гримм

Исследователи из польского университета Адама Мицкевича обнаружили в Познани 27 новых оригинальных томов сказок братьев Гримм, которые ранее считались утерянными.

Фото: commons.wikimedia.org by Юрий Ефремов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International