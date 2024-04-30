Никакой мистики: учёные раскрыли причину, по которой человек может слышать своё имя в лесном шуме

Американские ученые из Центра помощи при потере слуха в Вашингтоне объяснили, почему людям иногда кажется, что их окликают по имени в лесу, когда рядом никого нет.
Это явление, часто воспринимаемое как мистическое, на самом деле является проявлением слуховой парейдолии — иллюзии, когда мозг неправильно интерпретирует звуки окружающей среды, такие как шум листвы или пение птиц, подгоняя их под знакомые звуковые образы. Это происходит особенно в напряженных или необычных условиях, сообщает Live Science.
Однако, если человек начинает слышать голоса в тишине, это может быть сигналом к обращению к специалистам.
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