Никакой мистики: учёные раскрыли причину, по которой человек может слышать своё имя в лесном шуме

Live Science: учёные объяснили, почему мы можем слышать своё имя в лесном шуме

0:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские ученые из Центра помощи при потере слуха в Вашингтоне объяснили, почему людям иногда кажется, что их окликают по имени в лесу, когда рядом никого нет.

Фото: unsplash.com by Natalie Collins is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Это явление, часто воспринимаемое как мистическое, на самом деле является проявлением слуховой парейдолии — иллюзии, когда мозг неправильно интерпретирует звуки окружающей среды, такие как шум листвы или пение птиц, подгоняя их под знакомые звуковые образы. Это происходит особенно в напряженных или необычных условиях, сообщает Live Science.

Однако, если человек начинает слышать голоса в тишине, это может быть сигналом к обращению к специалистам.