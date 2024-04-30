Названы категории граждан, которые освобождаются от комиссии при оплате ЖКУ

Правительство РФ утвердило категории освобожденных от комиссии при оплате ЖКУ граждан

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство России утвердило список категорий граждан, которые будут освобождены от банковских комиссий при оплате жилищно-коммунальных услуг и штрафов за их несвоевременную оплату.

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Это нововведение вступит в силу с 1 июля 2024 года и касается многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов, ветеранов и членов семей погибших или умерших ветеранов, сообщает "Российская газета".

Мера реализуется в рамках новых норм Жилищного кодекса, принятых по указанию Президента Владимира Путина, и направлена на снижение финансовой нагрузки на социально уязвимые слои населения.