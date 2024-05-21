Как купить автомобиль, чтобы его потом не отобрали: 4 важных совета

Высокие цены на новые автомобили часто вынуждают покупателей искать более доступные варианты, чем пользуются мошенники. Эксперты рассказали, как избежать обмана и сохранить свои деньги.
Автомобили, ввезенные по серым схемам, могут быть дешевле на 500 тысяч или даже на 1 миллион рублей, но они несут высокие риски: отсутствие гарантии, нерусифицированное меню мультимедийной системы, возможные дополнительные налоги и сборы.
Юрист Лев Воропаев предупреждает, что претензии от налоговых или таможенных органов могут возникнуть даже спустя несколько лет из-за неуплаты утилизационного сбора и других платежей.
Автомобили, ввезенные до 1 апреля 2024 года из стран Евразийского экономического союза (например, Казахстана или Киргизии), безопасны, так как прошли таможенную очистку. Однако, если машина была растаможена в России по заниженной стоимости, могут возникнуть финансовые проблемы.
Автоэксперт Дмитрий Гайдукевич рекомендует тщательно проверять документы у машин, ввезенных по параллельному импорту, и отмечает, что разобраться самостоятельно довольно сложно. Он советует обращаться к специалистам для проверки всех бумаг и подтверждения правильности всех платежей.
Если автомобиль не предоставляют сразу и оформление занимает больше полутора-двух часов, лучше уйти. Если не дают внимательно прочитать договор и создают нервозную атмосферу, также следует покинуть место. Любые задержки или обещания, что автомобиль привезут через несколько часов, могут указывать на попытку обмана.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.