Как купить автомобиль, чтобы его потом не отобрали: 4 важных совета

Эксперты объяснили, как избежать обмана при покупке авто и сохранить свои деньги

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Высокие цены на новые автомобили часто вынуждают покупателей искать более доступные варианты, чем пользуются мошенники. Эксперты рассказали, как избежать обмана и сохранить свои деньги.

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Проверка статуса дилера: при покупке нового автомобиля убедитесь, что дилер официально зарегистрирован (это можно проверить на сайте производителя) и что автомобиль ввезен легально.

Автомобили, ввезенные по серым схемам, могут быть дешевле на 500 тысяч или даже на 1 миллион рублей, но они несут высокие риски: отсутствие гарантии, нерусифицированное меню мультимедийной системы, возможные дополнительные налоги и сборы.

Юрист Лев Воропаев предупреждает, что претензии от налоговых или таможенных органов могут возникнуть даже спустя несколько лет из-за неуплаты утилизационного сбора и других платежей.

Автомобили, ввезенные до 1 апреля 2024 года из стран Евразийского экономического союза (например, Казахстана или Киргизии), безопасны, так как прошли таможенную очистку. Однако, если машина была растаможена в России по заниженной стоимости, могут возникнуть финансовые проблемы.

Автоэксперт Дмитрий Гайдукевич рекомендует тщательно проверять документы у машин, ввезенных по параллельному импорту, и отмечает, что разобраться самостоятельно довольно сложно. Он советует обращаться к специалистам для проверки всех бумаг и подтверждения правильности всех платежей.

Проверка уплаты всех сборов : перед покупкой убедитесь, что все сборы уплачены и все документы на автомобиль в порядке. Лучше обратиться за помощью к юристам.

: перед покупкой убедитесь, что все сборы уплачены и все документы на автомобиль в порядке. Лучше обратиться за помощью к юристам. Внимательное чтение договора и контроль ситуации: недобросовестные автосалоны часто привлекают покупателей низкими ценами, но затем заставляют подписывать длинные договоры на более чем 40 страницах мелким шрифтом, где указаны дополнительные платежи за консультации, оборудование, дорогие кредиты и страховки.

Если автомобиль не предоставляют сразу и оформление занимает больше полутора-двух часов, лучше уйти. Если не дают внимательно прочитать договор и создают нервозную атмосферу, также следует покинуть место. Любые задержки или обещания, что автомобиль привезут через несколько часов, могут указывать на попытку обмана.

Покупка у проверенных компаний: при заказе автомобиля выбирайте компании с хорошей репутацией и большим количеством отзывов. Не заключайте договоры с физическими лицами — только с юридическими.

