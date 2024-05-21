Биолог пояснил, способны ли комары передавать ВИЧ

Биолог Воробьёв: комары не переносят заболевания

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Биолог Михаил Воробьёв объяснил, что комары не являются переносчиками болезней, поэтому они не способны передавать ВИЧ. Единственная угроза, исходящая от комаров, связана с их укусами.

Фото: https://www.flickr.com/photos/31031835@N08/8143929538 by John Tann is licensed under CC BY 2.0

"Комары не разносят заболевания наподобие СПИДа. Просто неприятные, и всё. Самая большая опасность — волдыри от комариных укусов, если их расчесать, может инфекция попасть какая-либо. Репелленты нам в помощь", — отметил Михаил Воробьёв в интервью NEWS. ru.

На территории Ириклинского водохранилища в Оренбургской области возле Орска обнаружено нашествие комаров, о чём сообщили в социальных сетях, что привлекло внимание Роспотребнадзора и была организована проверка. Биолог уточнил, что данные насекомые не являются переносчиками опасных болезней. По мнению Воробьева, причинами такого события могут стать различные факторы, включая климатические условия, доступность пищевой базы в виде людей и животных.

"Трудно сказать точно, какие факторы повлияли на такое комариное нашествие, да мы и не сможем на них подействовать. Надо принимать как данность. Природа сама себя отрегулирует", — объяснил биолог.