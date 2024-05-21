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Биолог пояснил, способны ли комары передавать ВИЧ

Биолог Воробьёв: комары не переносят заболевания

1:19
Здоровье

Биолог Михаил Воробьёв объяснил, что комары не являются переносчиками болезней, поэтому они не способны передавать ВИЧ. Единственная угроза, исходящая от комаров, связана с их укусами.

Биолог Воробьёв: комары не переносят заболевания
Фото: https://www.flickr.com/photos/31031835@N08/8143929538 by John Tann is licensed under CC BY 2.0

"Комары не разносят заболевания наподобие СПИДа. Просто неприятные, и всё. Самая большая опасность — волдыри от комариных укусов, если их расчесать, может инфекция попасть какая-либо. Репелленты нам в помощь", — отметил Михаил Воробьёв в интервью NEWS. ru.

На территории Ириклинского водохранилища в Оренбургской области возле Орска обнаружено нашествие комаров, о чём сообщили в социальных сетях, что привлекло внимание Роспотребнадзора и была организована проверка. Биолог уточнил, что данные насекомые не являются переносчиками опасных болезней. По мнению Воробьева, причинами такого события могут стать различные факторы, включая климатические условия, доступность пищевой базы в виде людей и животных.

"Трудно сказать точно, какие факторы повлияли на такое комариное нашествие, да мы и не сможем на них подействовать. Надо принимать как данность. Природа сама себя отрегулирует", — объяснил биолог.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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