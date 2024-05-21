Биолог пояснил, способны ли комары передавать ВИЧ

Биолог Михаил Воробьёв объяснил, что комары не являются переносчиками болезней, поэтому они не способны передавать ВИЧ. Единственная угроза, исходящая от комаров, связана с их укусами.
"Комары не разносят заболевания наподобие СПИДа. Просто неприятные, и всё. Самая большая опасность — волдыри от комариных укусов, если их расчесать, может инфекция попасть какая-либо. Репелленты нам в помощь", — отметил Михаил Воробьёв в интервью NEWS. ru.
На территории Ириклинского водохранилища в Оренбургской области возле Орска обнаружено нашествие комаров, о чём сообщили в социальных сетях, что привлекло внимание Роспотребнадзора и была организована проверка. Биолог уточнил, что данные насекомые не являются переносчиками опасных болезней. По мнению Воробьева, причинами такого события могут стать различные факторы, включая климатические условия, доступность пищевой базы в виде людей и животных.
"Трудно сказать точно, какие факторы повлияли на такое комариное нашествие, да мы и не сможем на них подействовать. Надо принимать как данность. Природа сама себя отрегулирует", — объяснил биолог.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.