На Западе пожаловались на неработающие ограничения на российскую нефть

Представители ассоциации Международной группы P&I высказали мнение о том, что установленное странами "Большой семерки" (G7) ограничение на цены на российскую нефть не выполняет своей функции, сообщает информационное агентство Reuters.
Согласно данным агентства, клубы P&I представляют собой объединение взаимного страхования, обеспечивающее своим членам совместное покрытие рисков, информационную поддержку и представительство.
Журналисты напомнили, что установленный ценовой лимит дает западным грузоотправителям и страховщикам возможность участвовать в торговле российской нефтью до тех пор, пока цена на энергоресурс не превышает $60 за баррель.
В рамках Международной группы клубов отметили, что ограничение на цены не достигло ожидаемого успеха, поскольку Россия перешла на использование собственного флота, включая танкеры, которые не подчиняются контролю со стороны Запада.
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