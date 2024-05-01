На Западе пожаловались на неработающие ограничения на российскую нефть

Клубы P&I заявили, что ограничение цен на российскую нефть не работает

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представители ассоциации Международной группы P&I высказали мнение о том, что установленное странами "Большой семерки" (G7) ограничение на цены на российскую нефть не выполняет своей функции, сообщает информационное агентство Reuters.

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Согласно данным агентства, клубы P&I представляют собой объединение взаимного страхования, обеспечивающее своим членам совместное покрытие рисков, информационную поддержку и представительство.

Журналисты напомнили, что установленный ценовой лимит дает западным грузоотправителям и страховщикам возможность участвовать в торговле российской нефтью до тех пор, пока цена на энергоресурс не превышает $60 за баррель.

В рамках Международной группы клубов отметили, что ограничение на цены не достигло ожидаемого успеха, поскольку Россия перешла на использование собственного флота, включая танкеры, которые не подчиняются контролю со стороны Запада.