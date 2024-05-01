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На Западе пожаловались на неработающие ограничения на российскую нефть

Клубы P&I заявили, что ограничение цен на российскую нефть не работает

1:00
Экономика

Представители ассоциации Международной группы P&I высказали мнение о том, что установленное странами "Большой семерки" (G7) ограничение на цены на российскую нефть не выполняет своей функции, сообщает информационное агентство Reuters.

Клубы P&I заявили, что ограничение цен на российскую нефть не работает
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Согласно данным агентства, клубы P&I представляют собой объединение взаимного страхования, обеспечивающее своим членам совместное покрытие рисков, информационную поддержку и представительство.

Журналисты напомнили, что установленный ценовой лимит дает западным грузоотправителям и страховщикам возможность участвовать в торговле российской нефтью до тех пор, пока цена на энергоресурс не превышает $60 за баррель.

В рамках Международной группы клубов отметили, что ограничение на цены не достигло ожидаемого успеха, поскольку Россия перешла на использование собственного флота, включая танкеры, которые не подчиняются контролю со стороны Запада.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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