Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аналитики СК "АльфаСтрахование" выяснили, как внешний вид влияет на трудоустройство
25% квартир в новостройках не соответствует установленным нормативам
Артёмов и Алён призвали проверить загранпаспорт
Одни плюсы! Животные-помощники для дачи
Ученые ответили, как наш мир видят кошки
Как выбрать брюки-клёш по типу фигуры: советы для идеальной посадки
Стало известно, как получать наслаждение от жизни здесь и сейчас
Яблочный пирог на кефире: готовится очень быстро, получается у всех
Чтобы похудеть к лету, попробуйте объёмную диету
Ученые выяснили, что воспаление мозга необходимо для работы памяти

Nature: воспаление нейронов мозга помогает создавать долговременные воспоминания

2:51
Наука

Американские нейробиологи из Северо-Западного университета в Чикаго сделали неожиданное открытие, которое показало, что воспаление мозга и повреждение ДНК играют важную роль в формировании долговременной памяти. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Nature: воспаление нейронов мозга помогает создавать долговременные воспоминания
Фото: commons.wikimedia.org by Quince Media is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

По мнению ученых, воспаление нейронов мозга обычно считается негативным симптомом, так как оно может привести к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Однако последние исследования показали, что воспалительные процессы в гиппокампе необходимы для создания воспоминаний.

Чтобы понять механизмы памяти, исследователи провели эксперименты на мышах. Они вызвали у животных определенные воспоминания с помощью стимулов, а затем сосредоточили внимание на гиппокампе, где обрабатывается информация о прошлых событиях.

Команда обнаружила, что воспалительный путь Toll-подобного рецептора 9 (TLR9) в нейронах гиппокампа сильно активирован. Обычно этот путь участвует в иммунном ответе, обнаруживая фрагменты ДНК патогенов.

Ученые выяснили, что путь TLR9 активируется из-за повреждения ДНК в нейронах гиппокампа, а не из-за инфекции. Результаты показали, что активация пути TLR9 в ответ на повреждение ДНК имеет ключевое значение для формирования памяти.

По словам специалистов, это открытие стало неожиданным, поскольку TLR9 всегда считался частью иммунной системы, а не одним из механизмов памяти. Однако при блокировании TLR9 у мышей исчезала способность формировать долговременные воспоминания.

Исследователи изучили повреждение ДНК и процессы восстановления в этих нейронах. Они установили, что фрагменты ДНК и другие молекулы, возникшие в результате повреждения, высвобождаются из ядра. Это высвобождение активировало путь TLR9, который затем стимулировал механизмы восстановления ДНК в центросомах — органеллах, обычно участвующих в делении клеток.

В нейронах, которые не делятся, центросомы играли другую роль, помогая организовывать нейроны в стабильные агрегаты памяти, необходимые для формирования долговременных воспоминаний.

Еще одним важным открытием стало то, что в течение недельного воспалительного процесса нейроны, кодирующие память, становились более устойчивыми к новым или подобным стимулам.

Это сопротивление важно, так как помогает сохранить уже полученную информацию, не позволяя нейронам отвлекаться на новые входные данные. Оно обеспечивает стабильность сформированных воспоминаний со временем, отметили специалисты.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Как понять, что кошке достаточно еды: идеальная формула для того, чтобы не превратить питомца в бочку
Как понять, что кошке достаточно еды: идеальная формула для того, чтобы не превратить питомца в бочку
Последние материалы
Аналитики СК "АльфаСтрахование" выяснили, как внешний вид влияет на трудоустройство
25% квартир в новостройках не соответствует установленным нормативам
Артёмов и Алён призвали проверить загранпаспорт
Одни плюсы! Животные-помощники для дачи
Ученые ответили, как наш мир видят кошки
Как выбрать брюки-клёш по типу фигуры: советы для идеальной посадки
Стало известно, как получать наслаждение от жизни здесь и сейчас
Яблочный пирог на кефире: готовится очень быстро, получается у всех
Чтобы похудеть к лету, попробуйте объёмную диету
В Германии судят "граждан рейха"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников