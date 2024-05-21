Какую валюту взять в Турцию: советы для туристов в 2024 году

Россиянам рассказали, какую валюту брать в Турцию

2:07 Your browser does not support the audio element. Туризм

С началом летнего туристического сезона в интернет-чатах турагентов активно обсуждают, с какой наличной валютой лучше всего ехать на турецкие курорты. Туристы часто задают этот вопрос туркомпаниям, поскольку российские банковские карты сейчас практически нигде за границей не принимаются, за исключением нескольких стран, к которым Турция не относится.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур is licensed under Creative Commons CC0

Турагент Мария Шекер, проживающая в Анталье, подтвердила порталу TourDom. ru, что "старые" доллары в Турции принимают очень неохотно. Обменные пункты могут вовсе отказать в приеме или предложить крайне невыгодный курс конвертации в лиры. Между тем, купить в российских банках купюры нового образца, выпущенные после 2006 года, непросто, особенно в региональных городах.

Очевидный выход — ехать с евро, так как никаких ограничений по их приему нет. Некоторые обменники принимают и наличные рубли, но курс обмена редко бывает выгодным — примерно 3,5 рубля за лиру при официальном курсе около 3 рублей. Менять рубли рекомендуется только в крайних случаях и небольшими суммами.

Картами "Мир" в Турции официально не расплачиваются, но их все же можно использовать в некоторых случаях. Например, в небольших магазинах, торгующих кожаными и меховыми изделиями, продавцы могут предложить перевести рубли с российской карты. Иногда "Мир" принимают и представители туроператоров для оплаты экскурсий, купленных на месте.

Также в Турции работают карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенные в России. Однако из-за санкций на их обслуживание за границей постоянно и непредсказуемо вводятся новые ограничения. В крупных торговых центрах турецких городов можно расплатиться картами UnionPay, эмитированными Газпромбанком. Что касается карт других банков, Мария Шекер рекомендует уточнять информацию перед поездкой.