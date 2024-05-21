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Репрессии против независимых СМИ в Азербайджане: аресты и обвинения

Алиев победил на пятых выборах в президенты и запустил волну репрессий

2:17
Мир

Апелляционный суд Азербайджана подтвердил приговор независимому журналисту и руководителю сайта Demokratik. az Осману Нариманоглу, оставив в силе его наказание в виде 6,5 лет лишения свободы. После оглашения решения суда Нариманоглу заявил, что продолжит голодовку в знак протеста. Репрессии против независимых журналистов в Азербайджане усилились после пятого подряд избрания Ильхама Алиева на пост президента, сообщает издание "Акценты".

Алиев победил на пятых выборах в президенты и запустил волну репрессий
Фото: en.president.az by Presidential Press and Information Office is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Нариманоглу был арестован в 2022 году по обвинению в вымогательстве денег у чиновников управления мелиорации и врачей Геранбойского и Гейгельского районов. Журналист назвал обвинения ложными и утверждал, что его преследуют за разоблачение коррупции. С 12 мая 2024 года он объявил бессрочную голодовку в знак протеста.

В этом году по аналогичным обвинениям были возбуждены несколько уголовных дел. Шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media были арестованы по обвинению в контрабанде валюты после обнаружения €40 тысяч при обыске в редакции. В марте в Баку были задержаны учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и член правления "Платформы III Республики" Руслан Иззетли, ранее работавший в Институте демократических инициатив.

Также был задержан директор популярного онлайн-телеканала Kanal-13 Азиз Оруджев. В 2021 году его уже арестовывали по обвинению в незаконном предпринимательстве, но дело развалилось в Верховном суде Азербайджана. Сейчас Оруджеву предъявлены обвинения в незаконном строительстве частного дома.

В прошлом году Азербайджан опустился в Международном индексе свободы прессы с 151-го на 164-е место. Среди постсоветских стран хуже показатели только у Белоруссии (167 место) и Туркменистана (175 место). Самая несвободная пресса в мире находится в Афганистане, Сирии и Эритрее.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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