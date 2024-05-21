Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аналитики СК "АльфаСтрахование" выяснили, как внешний вид влияет на трудоустройство
25% квартир в новостройках не соответствует установленным нормативам
Артёмов и Алён призвали проверить загранпаспорт
Одни плюсы! Животные-помощники для дачи
Ученые ответили, как наш мир видят кошки
Как выбрать брюки-клёш по типу фигуры: советы для идеальной посадки
Стало известно, как получать наслаждение от жизни здесь и сейчас
Яблочный пирог на кефире: готовится очень быстро, получается у всех
Чтобы похудеть к лету, попробуйте объёмную диету

Волонтёры спасли пса от живодёров-хозяев в Нижнем Новгороде

0:51
Зоосфера

Нижегородский пёс Кругетс похудел на 50 кг и сбросил половину своего прежнего веса. 

Волонтёры спасли пса от живодёров-хозяев в Нижнем Новгороде
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Кругетс столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. Волонтёры обнаружили его на улице, когда он не мог ходить. К лету его вес снизился со 100 до 55 килограммов, и теперь он может довольно бодро передвигаться.

Сейчас Кругетс ищет новых хозяев. Волонтёры отмечают, что ему около пяти лет. Они также сообщают, что собаке, которая кардинально изменила свою жизнь, сделали все необходимые прививки и обработали от паразитов.

Прежние хозяева намеренно раскормили собаку до безобразия, так что пёс не мог самостоятельно передвигаться и едва не распрощался с жизнью, да и помер бы, если бы не был найден волонтёрами. 

Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Как понять, что кошке достаточно еды: идеальная формула для того, чтобы не превратить питомца в бочку
Как понять, что кошке достаточно еды: идеальная формула для того, чтобы не превратить питомца в бочку
Последние материалы
Аналитики СК "АльфаСтрахование" выяснили, как внешний вид влияет на трудоустройство
25% квартир в новостройках не соответствует установленным нормативам
Артёмов и Алён призвали проверить загранпаспорт
Одни плюсы! Животные-помощники для дачи
Ученые ответили, как наш мир видят кошки
Как выбрать брюки-клёш по типу фигуры: советы для идеальной посадки
Стало известно, как получать наслаждение от жизни здесь и сейчас
Яблочный пирог на кефире: готовится очень быстро, получается у всех
Чтобы похудеть к лету, попробуйте объёмную диету
В Германии судят "граждан рейха"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников