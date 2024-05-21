Волонтёры спасли пса от живодёров-хозяев в Нижнем Новгороде

0:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Нижегородский пёс Кругетс похудел на 50 кг и сбросил половину своего прежнего веса.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Кругетс столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. Волонтёры обнаружили его на улице, когда он не мог ходить. К лету его вес снизился со 100 до 55 килограммов, и теперь он может довольно бодро передвигаться.

Сейчас Кругетс ищет новых хозяев. Волонтёры отмечают, что ему около пяти лет. Они также сообщают, что собаке, которая кардинально изменила свою жизнь, сделали все необходимые прививки и обработали от паразитов.

Прежние хозяева намеренно раскормили собаку до безобразия, так что пёс не мог самостоятельно передвигаться и едва не распрощался с жизнью, да и помер бы, если бы не был найден волонтёрами.