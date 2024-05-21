Волонтёры спасли пса от живодёров-хозяев в Нижнем Новгороде

Нижегородский пёс Кругетс похудел на 50 кг и сбросил половину своего прежнего веса.
Кругетс столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. Волонтёры обнаружили его на улице, когда он не мог ходить. К лету его вес снизился со 100 до 55 килограммов, и теперь он может довольно бодро передвигаться.
Сейчас Кругетс ищет новых хозяев. Волонтёры отмечают, что ему около пяти лет. Они также сообщают, что собаке, которая кардинально изменила свою жизнь, сделали все необходимые прививки и обработали от паразитов.
Прежние хозяева намеренно раскормили собаку до безобразия, так что пёс не мог самостоятельно передвигаться и едва не распрощался с жизнью, да и помер бы, если бы не был найден волонтёрами.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.