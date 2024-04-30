Освежаем интерьер без лишних расходов: простые советы по декору от эксперта

Делаем интерьер более стильным без лишних вложений

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вы мечтаете обновить интерьер к весне, сделав его более уютным и привлекательным, не обязательно тратить большие суммы денег.

Фото: commons.wikimedia.org by TanmoyMisra is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Дизайнер Юлия Тычино, эксперт из "БелНовости", поделилась советами о том, как освежить жилище без лишних расходов.

Начните с избавления от ненужных вещей. Отдайте, продайте или выбросите предметы, которые вы не используете давно. Это поможет "освободить" пространство для новых элементов декора.

Когда пространство подготовлено, можно добавить что-то новое:

Создайте мини-сад внутри дома

Комнатные растения не только улучшают воздух, но и придают интерьеру уют, становясь его украшением. Выберите несколько неприхотливых растений и подходящие под стиль интерьера горшки.

Комнатные растения не только улучшают воздух, но и придают интерьеру уют, становясь его украшением. Выберите несколько неприхотливых растений и подходящие под стиль интерьера горшки. Обновите текстиль

Небольшой стильный коврик, новые шторы или скатерть, а также декоративные подушки на диван могут заметно преобразить облик комнаты. Главное — не перегружать пространство, достаточно одного или двух новых элементов.

Небольшой стильный коврик, новые шторы или скатерть, а также декоративные подушки на диван могут заметно преобразить облик комнаты. Главное — не перегружать пространство, достаточно одного или двух новых элементов. Добавьте картину

Картина от молодого, пока неизвестного художника или ваше собственное творение может стать ярким акцентом в комнате. Также в интерьер можно включить рамки с любимыми фотографиями или плакатами.

Такие изменения не требуют больших затрат, но значительно обновят и оживят ваш интерьер.