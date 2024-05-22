Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Витязево и Ейск вошли в рейтинг самых дешевых российских курортов
Учёные раскрыли тайну дыр на дне океан
ФФОМС разъяснил оплату скорой помощи для констатации смерти по ОМС
Устранить вздутие живота может имбирный чай
Эти простые меры помогут остаться чесноку здоровым
Эксперты рассказали, почему кошка предпочитает пить воду из-под крана
Натуральные маски для выпрямления волос: эффективные домашние рецепты
Оладьи из кабачков и яблок: хорошо держат форму даже без яиц
Граждане смогут устанавливать самозапрет на сделки с недвижимостью
Новые возможности использования материнского капитала: что изменится в 2024 году

Купленные на маткапитал квартиры разрешат обменивать

1:44
Недвижимость

Госдума планирует в ближайшее время расширить возможности использования материнского капитала, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.

Купленные на маткапитал квартиры разрешат обменивать
Фото: flickr.com by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По словам Васильева, в первом чтении будет принят законопроект, который разрешит обменивать квартиру, купленную с использованием материнского капитала, на жилье с большей площадью или более высокой кадастровой стоимостью.

Юрист Александр Домников из юридического бюро "Ковенант" отметил, что возможность обмена квартиры, приобретенной за маткапитал, существует и сейчас, но сопряжена с трудностями. В частности, перед обменом или продажей необходимо наделить всех детей, включая совершеннолетних, а также второго супруга долями в квартире. Эта процедура длительная и не бесплатная, и требует согласия органа опеки, которое не всегда легко получить.

Домников пояснил, что новый законопроект, который решает эти проблемы, уже принят в первом чтении и ожидается его окончательное принятие летом. Поправки предусматривают возможность нотариального отказа совершеннолетних детей и супруга владельца сертификата от получения долей в жилом помещении, а также позволяют перенести обязательства по наделению долями на вновь приобретенное жилье.

Принятие этого закона позволит семьям быстрее продать жилье, купленное за счет материнского капитала, и приобрести новое, что ускорит процесс и сократит затраты, связанные с изменениями стоимости жилья.

Ранее сообщалось, что программа материнского капитала в России будет продлена до 2030 года.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Готовы целоваться и обниматься целый день: эти породы собак официально несут звание самых ласковых

Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.

Кинологи назвали самые ласковые породы собак
Этот совет изменит цвет гортензии
Чем поливать гортензию, чтобы она изменила свой цвет
Верка Сердючка рассчитывает на возвращение в Россию
Ксения Собчак оценила фото юной актрисы Анны Пересильд: "Хотела бы я такой выпускной"
ВС РФ начали первый этап ядерных учений с участием "Искандеров" и "Кинжалов" Любовь Степушова Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
Не узнать: Бьянка потрясла сеть своим преображением после потери 32 кг
Вкусные пирожки с котятами: почему кошка может съесть своих детей
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Названы самые преданные породы собак: надежные товарищи и верные друзья
Последние материалы
Учёные раскрыли тайну дыр на дне океан
ФФОМС разъяснил оплату скорой помощи для констатации смерти по ОМС
Устранить вздутие живота может имбирный чай
Эти простые меры помогут остаться чесноку здоровым
Эксперты рассказали, почему кошка предпочитает пить воду из-под крана
Натуральные маски для выпрямления волос: эффективные домашние рецепты
Оладьи из кабачков и яблок: хорошо держат форму даже без яиц
Граждане смогут устанавливать самозапрет на сделки с недвижимостью
78% россиян хотя бы раз путешествовали в одиночестве
"Росгосстрах": 44% россиян страхуют жильё для защиты от финансовых рисков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников