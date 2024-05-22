Новые возможности использования материнского капитала: что изменится в 2024 году

Купленные на маткапитал квартиры разрешат обменивать

1:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Госдума планирует в ближайшее время расширить возможности использования материнского капитала, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на главу фракции "Единая Россия" Владимира Васильева.

Фото: flickr.com by Ed Yourdon is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

По словам Васильева, в первом чтении будет принят законопроект, который разрешит обменивать квартиру, купленную с использованием материнского капитала, на жилье с большей площадью или более высокой кадастровой стоимостью.

Юрист Александр Домников из юридического бюро "Ковенант" отметил, что возможность обмена квартиры, приобретенной за маткапитал, существует и сейчас, но сопряжена с трудностями. В частности, перед обменом или продажей необходимо наделить всех детей, включая совершеннолетних, а также второго супруга долями в квартире. Эта процедура длительная и не бесплатная, и требует согласия органа опеки, которое не всегда легко получить.

Домников пояснил, что новый законопроект, который решает эти проблемы, уже принят в первом чтении и ожидается его окончательное принятие летом. Поправки предусматривают возможность нотариального отказа совершеннолетних детей и супруга владельца сертификата от получения долей в жилом помещении, а также позволяют перенести обязательства по наделению долями на вновь приобретенное жилье.

Принятие этого закона позволит семьям быстрее продать жилье, купленное за счет материнского капитала, и приобрести новое, что ускорит процесс и сократит затраты, связанные с изменениями стоимости жилья.

Ранее сообщалось, что программа материнского капитала в России будет продлена до 2030 года.