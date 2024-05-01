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Разнообразьте ваш завтрак или ужин: приготовьте картофельные биточки с сыром и ветчиной

Картофельные биточки: готовятся очень быстро, получаются чрезвычайно вкусными

1:16
Еда

Картофельные биточки на завтрак — это вкусное блюдо, которое можно быстро приготовить для себя и вашей семьи. Вот простой рецепт, повторить который не составит никакого труда.

Картофельные биточки: готовятся очень быстро, получаются чрезвычайно вкусными
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Spils is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 4 варёные картофелины,

— 100 г твёрдого сыра,

— 150 ветчины (или колбасы),

— 2 сырых яйца,

— 1 столовая ложка муки,

— растительное масло для жарки,

— зелёный лук,

— соль, перец по вкусу.

Инструкции по приготовлению:

  1. Варите картофель до готовности. Когда он остынет, натрите его на тёрке.
  2. Нарежьте твёрдый сыр, ветчину (или колбасу) на небольшие кусочки.
  3. Промойте и мелко нарежьте зелёный лук.
  4. В большой миске соберите все ингредиенты: картофель, сыр, ветчину (или колбасу), яйца, зеленый лук, соль, перец и муку.
  5. Помешайте все ингредиенты, пока тесто не станет однородным.
  6. Обжарьте небольшими порциями картофельные биточки на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
  7. Подавайте горячими, приправив сметаной или соусом по вкусу.

Делитесь этим вкусным рецептом с вашими друзьями и семьей и наслаждайтесь завтраком!

Картофельные биточки
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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