Разнообразьте ваш завтрак или ужин: приготовьте картофельные биточки с сыром и ветчиной

Картофельные биточки: готовятся очень быстро, получаются чрезвычайно вкусными

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельные биточки на завтрак — это вкусное блюдо, которое можно быстро приготовить для себя и вашей семьи. Вот простой рецепт, повторить который не составит никакого труда.

Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Spils is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

— 4 варёные картофелины,

— 100 г твёрдого сыра,

— 150 ветчины (или колбасы),

— 2 сырых яйца,

— 1 столовая ложка муки,

— растительное масло для жарки,

— зелёный лук,

— соль, перец по вкусу.

Инструкции по приготовлению:

Варите картофель до готовности. Когда он остынет, натрите его на тёрке. Нарежьте твёрдый сыр, ветчину (или колбасу) на небольшие кусочки. Промойте и мелко нарежьте зелёный лук. В большой миске соберите все ингредиенты: картофель, сыр, ветчину (или колбасу), яйца, зеленый лук, соль, перец и муку. Помешайте все ингредиенты, пока тесто не станет однородным. Обжарьте небольшими порциями картофельные биточки на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Подавайте горячими, приправив сметаной или соусом по вкусу.

Делитесь этим вкусным рецептом с вашими друзьями и семьей и наслаждайтесь завтраком!