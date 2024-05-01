Разнообразьте ваш завтрак или ужин: приготовьте картофельные биточки с сыром и ветчиной
Картофельные биточки: готовятся очень быстро, получаются чрезвычайно вкусными
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Картофельные биточки на завтрак — это вкусное блюдо, которое можно быстро приготовить для себя и вашей семьи. Вот простой рецепт, повторить который не составит никакого труда.
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Spils is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты:
— 4 варёные картофелины,
— 100 г твёрдого сыра,
— 150 ветчины (или колбасы),
— 2 сырых яйца,
— 1 столовая ложка муки,
— растительное масло для жарки,
— зелёный лук,
— соль, перец по вкусу.
Инструкции по приготовлению:
- Варите картофель до готовности. Когда он остынет, натрите его на тёрке.
- Нарежьте твёрдый сыр, ветчину (или колбасу) на небольшие кусочки.
- Промойте и мелко нарежьте зелёный лук.
- В большой миске соберите все ингредиенты: картофель, сыр, ветчину (или колбасу), яйца, зеленый лук, соль, перец и муку.
- Помешайте все ингредиенты, пока тесто не станет однородным.
- Обжарьте небольшими порциями картофельные биточки на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
- Подавайте горячими, приправив сметаной или соусом по вкусу.
Делитесь этим вкусным рецептом с вашими друзьями и семьей и наслаждайтесь завтраком!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру