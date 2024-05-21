Ненавидит ли кот своего хозяина за проведенную кастрацию: подготовка к внезапному убийству

Часто владельцы кошек, решившие кастрировать своих питомцев, задаются вопросом: как теперь животное будет к ним относиться?
Спешим успокоить всех любителей кошек: кастрация не вызовет у вашего питомца чувства ненависти или обиды.
Вероятнее всего, кошка даже не поймет, что произошло, и не будет выглядеть подавленной.
Однако, нельзя отрицать, что поведение кошек после операции действительно меняется.
Из-за отсутствия полового влечения коты могут спокойно наслаждаться жизнью. Поэтому кастрированные животные проявляют меньше агрессии, становятся более покладистыми и легче идут на контакт.
После кастрации коты и кошки не стремятся убежать от хозяев в поисках партнера.
Кроме того, у животных пропадает желание яростно защищать свою территорию и метить ее мочой, что особенно заметно у котов.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.