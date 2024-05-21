Ненавидит ли кот своего хозяина за проведенную кастрацию: подготовка к внезапному убийству

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Ветеринары рассказали об отношении котов к кастрации

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Зоосфера » Кошки

Часто владельцы кошек, решившие кастрировать своих питомцев, задаются вопросом: как теперь животное будет к ним относиться?

Ветеринары рассказали об отношении котов к кастрации
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Спешим успокоить всех любителей кошек: кастрация не вызовет у вашего питомца чувства ненависти или обиды.

Вероятнее всего, кошка даже не поймет, что произошло, и не будет выглядеть подавленной.

Однако, нельзя отрицать, что поведение кошек после операции действительно меняется.

Из-за отсутствия полового влечения коты могут спокойно наслаждаться жизнью. Поэтому кастрированные животные проявляют меньше агрессии, становятся более покладистыми и легче идут на контакт.

После кастрации коты и кошки не стремятся убежать от хозяев в поисках партнера.

Кроме того, у животных пропадает желание яростно защищать свою территорию и метить ее мочой, что особенно заметно у котов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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