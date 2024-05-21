В Крыму инструктор по стрельбе признал вину за рикошет, приведший к смерти журналистки

Инструктор по стрельбе признался в случайном убийстве журналистки в Крыму

0:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На стрельбище в Крыму произошел трагический инцидент: пуля, выпущенная из автомата, попала в камень и рикошетом угодила в голову журналистки.

Фото: commons.wikimedia.org by Niels Noordhoek is licensed under CC BY-SA 3.0

Эта трагедия, в результате которой погибла руководитель крымского отделения агентства "Россия сегодня" Светлана Бабаева, случилась в октябре 2022 года. Изначально следствие предполагало, что причиной гибели стал рикошет от выстрела, сделанного самой Бабаевой. Однако, 15 мая 2024 года, в ходе судебного заседания, инструктор по стрельбе Игорь Малев признал, что пуля, приведшая к смерти Бабаевой, была выпущена им.

Если суд признает Малева виновным в неосторожности, его может ожидать наказание в виде двух лет лишения свободы, сообщает портал argumenti. ru.