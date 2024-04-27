Греческий картофельный салат с ароматной заправкой из масла, уксуса и трав: удивите гостей новым вкусом

Салат из красного картофеля с лёгкой заправкой из масла, уксуса и трав. Никакого майонеза. Детям это точно понравится. Если хотите, можете оставить на картофеле шкурку, чтобы блюдо получилось более эффектным.
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Ингредиенты
1/2 стакана оливкового масла
3 столовые ложки красного винного уксуса
1 чайная ложка сушёного орегано
1 красная луковица, тонко нарезанная
5 больших красных картофелин
2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки
Приготовление
В небольшой миске смешайте оливковое масло, винный уксус, орегано, петрушку и лук.
Отварите картофель в подсоленной воде в течение 20 минут. Когда остынет, очистите и нарежьте кубиками.
Положите в большую миску, добавьте заправку, приправьте солью и перцем по вкусу.