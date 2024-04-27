Греческий картофельный салат с ароматной заправкой из масла, уксуса и трав: удивите гостей новым вкусом

Картофельный салат с заправкой из масла, уксуса и трав: рецепт

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат из красного картофеля с лёгкой заправкой из масла, уксуса и трав. Никакого майонеза. Детям это точно понравится. Если хотите, можете оставить на картофеле шкурку, чтобы блюдо получилось более эффектным.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen is licensed under Creative Commons Public Domain Dedication

Ингредиенты

1/2 стакана оливкового масла

3 столовые ложки красного винного уксуса

1 чайная ложка сушёного орегано

1 красная луковица, тонко нарезанная

5 больших красных картофелин

2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки

Приготовление

В небольшой миске смешайте оливковое масло, винный уксус, орегано, петрушку и лук. Отварите картофель в подсоленной воде в течение 20 минут. Когда остынет, очистите и нарежьте кубиками. Положите в большую миску, добавьте заправку, приправьте солью и перцем по вкусу.