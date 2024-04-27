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Греческий картофельный салат с ароматной заправкой из масла, уксуса и трав: удивите гостей новым вкусом

Картофельный салат с заправкой из масла, уксуса и трав: рецепт

0:56
Еда

Салат из красного картофеля с лёгкой заправкой из масла, уксуса и трав. Никакого майонеза. Детям это точно понравится. Если хотите, можете оставить на картофеле шкурку, чтобы блюдо получилось более эффектным.

Картофельный салат с заправкой из масла, уксуса и трав: рецепт
Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen is licensed under Creative Commons Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 3 столовые ложки красного винного уксуса
  • 1 чайная ложка сушёного орегано
  • 1 красная луковица, тонко нарезанная
  • 5 больших красных картофелин
  • 2 столовые ложки нарезанной свежей петрушки

Приготовление

  1. В небольшой миске смешайте оливковое масло, винный уксус, орегано, петрушку и лук.
  2. Отварите картофель в подсоленной воде в течение 20 минут. Когда остынет, очистите и нарежьте кубиками.
  3. Положите в большую миску, добавьте заправку, приправьте солью и перцем по вкусу. 
ПАТАТОСАЛАТА. Греческий картофельный салат
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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