Доктор Мясников раскрыл, что препятствует похудению у людей с избыточным весом

Доктор Мясников: гормональная система уже привыкла к устоявшемуся весу

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В своём Telegram-канале заслуженный врач России Александр Мясников отметил, что при избыточном весе и хорошем самочувствии нет необходимости изнурять себя диетами. Он подчеркнул, что разгрузочные дни можно проводить в качестве профилактики диабета и других заболеваний, но организм нельзя подвергать чрезмерным ограничениям.

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"Мы набираем избыточный вес годами, за это время наша гормональная система адаптируется под привычный, хоть и избыточный, вес. При этом она принимает уставившийся вес как нормальный и стремиться удержать его на этом уровне. Именно поэтому так трудно снизить вес первые месяцы — гормоны сопротивляются: повышают аппетит, снижают энергетический обмен и т. д.", — заметил Александр Мясников.

Мясников также упомянул о своём личном опыте, рассказав, что после восхождений на гору он сбрасывает лишний вес, а затем пытается удержать его с помощью диеты с низким содержанием калорий. Однако он подчеркнул, что гораздо лучше он себя чувствует при весе 88 килограммов, нежели при 83, так как в этом случае у него появляется физическая сила.