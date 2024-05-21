Доктор Мясников раскрыл, что препятствует похудению у людей с избыточным весом

В своём Telegram-канале заслуженный врач России Александр Мясников отметил, что при избыточном весе и хорошем самочувствии нет необходимости изнурять себя диетами. Он подчеркнул, что разгрузочные дни можно проводить в качестве профилактики диабета и других заболеваний, но организм нельзя подвергать чрезмерным ограничениям.
"Мы набираем избыточный вес годами, за это время наша гормональная система адаптируется под привычный, хоть и избыточный, вес. При этом она принимает уставившийся вес как нормальный и стремиться удержать его на этом уровне. Именно поэтому так трудно снизить вес первые месяцы — гормоны сопротивляются: повышают аппетит, снижают энергетический обмен и т. д.", — заметил Александр Мясников.
Мясников также упомянул о своём личном опыте, рассказав, что после восхождений на гору он сбрасывает лишний вес, а затем пытается удержать его с помощью диеты с низким содержанием калорий. Однако он подчеркнул, что гораздо лучше он себя чувствует при весе 88 килограммов, нежели при 83, так как в этом случае у него появляется физическая сила.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.