Доктор Мясников раскрыл, что препятствует похудению у людей с избыточным весом

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Доктор Мясников: гормональная система уже привыкла к устоявшемуся весу

1:15
Здоровье

В своём Telegram-канале заслуженный врач России Александр Мясников отметил, что при избыточном весе и хорошем самочувствии нет необходимости изнурять себя диетами. Он подчеркнул, что разгрузочные дни можно проводить в качестве профилактики диабета и других заболеваний, но организм нельзя подвергать чрезмерным ограничениям.

Доктор Мясников: гормональная система уже привыкла к устоявшемуся весу
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

"Мы набираем избыточный вес годами, за это время наша гормональная система адаптируется под привычный, хоть и избыточный, вес. При этом она принимает уставившийся вес как нормальный и стремиться удержать его на этом уровне. Именно поэтому так трудно снизить вес первые месяцы — гормоны сопротивляются: повышают аппетит, снижают энергетический обмен и т. д.", — заметил Александр Мясников.

Мясников также упомянул о своём личном опыте, рассказав, что после восхождений на гору он сбрасывает лишний вес, а затем пытается удержать его с помощью диеты с низким содержанием калорий. Однако он подчеркнул, что гораздо лучше он себя чувствует при весе 88 килограммов, нежели при 83, так как в этом случае у него появляется физическая сила.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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