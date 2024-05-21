Рост бронирований деловых поездок в Москве и Подмосковье в 2024 году

40% поездок в Москву и область совершают по работе

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

За первые четыре месяца 2024 года платформа Bronevik. com, входящая в состав MTS Travel, провела исследование бронирований гостиниц и других объектов размещения в Москве и Московской области. По результатам исследования, 40% всех бронирований были сделаны бизнес-туристами.

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В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество бронирований деловых поездок в Москве увеличилось на 62%, а в Московской области — на 28%.

Рост бронирований среди обычных путешественников также превысил средние показатели по стране. В Москве количество таких бронирований увеличилось на 35%, а в Московской области — на 26%.

Средний чек за сутки проживания в московских объектах размещения, забронированных для деловых поездок, составил 6600 рублей, что на 19% выше прошлогоднего уровня. Средняя продолжительность пребывания составила 2,5 ночи.

Большинство деловых путешественников (72%) всё ещё предпочитают отели, однако интерес к апартаментам значительно вырос. В Москве количество бронирований апартаментов для деловых поездок увеличилось на 230%, а в Московской области — на 200%. Эксперт компании объясняет это улучшением качества и удобства апартаментов, стоимость которых часто ниже, чем у отелей 3-4 звезд.