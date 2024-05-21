Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лётчики из ВСУ завершили обучение пилотированию на F-16
Мьюинг: тренировка для молодости лица
Модные выдвижные ручки дверей: стиль или риск для безопасности?
Риски удаления катализатора из выхлопной системы автомобиля: почему это плохая идея?
Туристка посоветовала, какие две вещи не стоит брать с собой в путешествие
Полковник Сыртланов: российский ВПК успешно решает задачи, связанные с ходом СВО
"Авито Услуги": по стране вырос спрос на строительство вспомогательных построек
Можно ли похудеть за 2 недели до лета: эндокринолог Балашова раскрыла секрет
Как приготовить смузи из абрикосов и яблок
Рост бронирований деловых поездок в Москве и Подмосковье в 2024 году

40% поездок в Москву и область совершают по работе

1:35
Туризм

За первые четыре месяца 2024 года платформа Bronevik. com, входящая в состав MTS Travel, провела исследование бронирований гостиниц и других объектов размещения в Москве и Московской области. По результатам исследования, 40% всех бронирований были сделаны бизнес-туристами.

40% поездок в Москву и область совершают по работе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года количество бронирований деловых поездок в Москве увеличилось на 62%, а в Московской области — на 28%.

Рост бронирований среди обычных путешественников также превысил средние показатели по стране. В Москве количество таких бронирований увеличилось на 35%, а в Московской области — на 26%.

Средний чек за сутки проживания в московских объектах размещения, забронированных для деловых поездок, составил 6600 рублей, что на 19% выше прошлогоднего уровня. Средняя продолжительность пребывания составила 2,5 ночи.

Большинство деловых путешественников (72%) всё ещё предпочитают отели, однако интерес к апартаментам значительно вырос. В Москве количество бронирований апартаментов для деловых поездок увеличилось на 230%, а в Московской области — на 200%. Эксперт компании объясняет это улучшением качества и удобства апартаментов, стоимость которых часто ниже, чем у отелей 3-4 звезд.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Ксения Собчак спешно улетела из России, используя вертолёт, чтобы добраться до пункта назначения

За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.

Ксения Собчак вернулась на Каннский кинофестиваль после двухлетнего перерыва
Главное, не допустить лук расти в высоту
Лук в стрелки не пойдёт: что для этого нужно сделать?
Эти угощения выжигают питомца изнутри: какие угощения запрещены для домашних животных
"Она крестьянка обычная": Шаляпин заявил о желании провести ночь с Пугачёвой
Ракеты "Искандер" нанесли удары возмездия по аэродромам ВСУ и НАТО Дмитрий Плотников Нетаньяху в розыске? МУС покинут многие страны, а США — Ближний Восток Любовь Степушова Крапива: и лечит, и кормит, и одежда, и лекарство Сергей Лебедев
С какого момента начинается кошачья старость: песок не сыпется
Самые красивые кошки в мире: три самых восхитительных пород
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Рассказываем о процессе мульчирования травой, который полезен для плодородия почвы
Последние материалы
Лётчики из ВСУ завершили обучение пилотированию на F-16
Мьюинг: тренировка для молодости лица
Модные выдвижные ручки дверей: стиль или риск для безопасности?
Риски удаления катализатора из выхлопной системы автомобиля: почему это плохая идея?
Туристка посоветовала, какие две вещи не стоит брать с собой в путешествие
Полковник Сыртланов: российский ВПК успешно решает задачи, связанные с ходом СВО
"Авито Услуги": по стране вырос спрос на строительство вспомогательных построек
Можно ли похудеть за 2 недели до лета: эндокринолог Балашова раскрыла секрет
Как приготовить смузи из абрикосов и яблок
Как справиться с неудобной обувью и предотвратить мозоли и усталость ног
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников