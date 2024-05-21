Последствия редкого стихийного бедствия во Франции — немезоциклонного смерча

Редкое погодное явление наблюдалось 18 мая близ коммуны Луаньи-ла-Батай (Эр-э-Луар, Франция) — по полям местных фермеров пронёсся смерч. Фото и видео выложила Ассоциация Метеоцентр в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ) в субботу.
По словам специалистов, смерч был немезоциклонного происхождения — то есть не связанный с мезоциклоном или суперячейковыми грозами. Такие вихри образуются при определённых условиях из грозовых облаков, обычно они слабее.
Так было и на этот раз — никаких разрушений, характерных для мощных американских торнадо, смерч не оставил. Только 800-метровую борозду на поле, запечатлённую аэрофотосъёмкой.
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