С чем связаны суеверия в отношение кошек: кошка мяукает в доме

Эксперты рассказали о суевериях, которые связаны с кошками

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки исторически связаны с множеством суеверий и народных примет.

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Часто предполагается, что кошачьи звуки, такие как мурлыканье и мяуканье, несут скрытые сообщения. Рассмотрим несколько известных суеверий, связанных с кошачьим мяуканьем.

Значения мурлыканья кошек

Когда кошка мурлычет, это может означать разное. Обычно это знак её удовлетворения, но согласно некоторым приметам, мурлыканье также может предвещать приход гостей или значимые изменения в вашей жизни.

Прогноз погоды

Мурлыканье кошки иногда ассоциируют с предсказанием изменений в погоде.

Если кошка начинает мурлыкать, это может быть предзнаменованием грозы или снегопада.

Мурлыканье на постели

Кошка, мурлычущая на вашей постели, может сулить приятные изменения, такие как новая любовь или неожиданный поворот событий.

Привлечение положительной энергии

Считается, что мурлыкающая в доме кошка приносит положительную энергию и защищает от негатива, выступая своего рода стражем домашнего уюта.

Мурлыканье в день рождения

Если кошка мурлычет в ваш день рождения, это может символизировать не только радость, но и предвещать удачу в предстоящем году.

Несмотря на многообразие суеверий, всегда стоит подходить к ним с рациональной точки зрения. Если кошка часто мурчит или кричит, нет особых причин обращать на это внимание в "особые" дни.