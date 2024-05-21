Евросоюз отказался от продления договора о транзите российского газа через Украину

ЕС не будет просить Киев продлевать соглашение о транзите российского газа

0:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз не планирует обращаться к Украине с просьбой о продлении договора о транзите российского газа, срок действия которого истекает в конце текущего года.

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Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Макфи отметил, что Украина имеет соглашение о транзите российского газа, срок действия которого подходит к концу. Он подчеркнул, что Евросоюз ясно дал понять, что не будет подталкивать Украину к продлению этого соглашения.