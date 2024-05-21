С помощью этого упражнения вы похудеете, продлите молодость и улучшите здоровье

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Руки вверх: одно упражнение для молодости и здоровья

2:10
Спорт

Влияние осанки на наше здоровье и тело не следует недооценивать. Эффект огромен, включая здоровье и молодость лица.

Как исправить осанку, омолодить позвоночник и укрепить пресс с помощью 5 простых упражнений у стены

В первую очередь осанка влияет на объем живота. Он становится более заметным, особенно в нижней части живота, и избавиться от него очень сложно, пока не начнете улучшать осанку.

Проблемы с осанкой часто проявляются и на лице. Плохая осанка может негативно сказываться на коже лица и фигуре. Например, скругленные плечи и сутулость могут привести к натяжению кожи на шее и появлению морщин.

Сгорбленная спина может поспособствовать появлению следующих проблем: горизонтальные линии на лбу, морщины вокруг глаз, нависшие веки, мешки под глазами, возможность отечности в области овала лица, шеи и зоны декольте.

Кроме того, неправильное положение позвоночника может вызвать сгибание таза, что в свою очередь повлияет на форму ягодиц и живота.

Постоянное наклонение вперед также может ухудшить циркуляцию крови и ухудшить общее состояние кожи, делая ее более тусклой и морщинистой. Поэтому важно следить за правильным положением тела, чтобы сохранить здоровье кожи и фигуры.

Из-за проблем с осанкой люди сталкиваются с такими проблемами, как расстройство желудка и ЖКТ. Помимо этого становится частым явление поверхностное дыхание. Таким образом ткани начинают страдают от недостатка кислорода, что приводит к снижению напряжения лица, плохому сну и снижению активности.

В этом случае нужно задуматься о возможностях работы над осанкой и выбрать практики, которые не отнимут много времени и дадут максимальный эффект и большую пользу.

Упражнение стоя у стены

Положение стоя у стены. Необходимо касаться стены пятью опорными точками: икры, пятки, ягодицы, лопатки и затылок. Руки подняты вверх. Стоять необходимо 1 минуту. Потом постепенно стоит доходить до 5 минут. 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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