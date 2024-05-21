Певица Наталья Подольская показала сестру-двойняшку: "Моя половинка"

Наталья Подольская поздравила сестру-двойняшку с днём рождения

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская трогательно обратилась к сестре-двойняшке в их общий день рождения.

Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya by Инстаграм Натальи Подольской is licensed under public doman

Наталья Подольская опубликовала в "Инстаграме"* слайды с совместными фотографиями с родной сестрой-двойняшкой. Кадры она сопроводила песней своего мужа Владимира Преснякова "У тебя есть я".

Родившимся в один день сёстрам 20 мая исполнилось по 42 года.

"Так хорошо, что ты у меня ест, моя сестра, моя двойняшка. Нам в жизни очень повезло быть друг у друга! С днём нашего рождения, моя половинка", — написала Наталья под кадрами.

Ранее Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова.

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