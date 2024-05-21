Певица Наталья Подольская показала сестру-двойняшку: "Моя половинка"

Певица Наталья Подольская трогательно обратилась к сестре-двойняшке в их общий день рождения.
Наталья Подольская опубликовала в "Инстаграме"* слайды с совместными фотографиями с родной сестрой-двойняшкой. Кадры она сопроводила песней своего мужа Владимира Преснякова "У тебя есть я".
Родившимся в один день сёстрам 20 мая исполнилось по 42 года.
"Так хорошо, что ты у меня ест, моя сестра, моя двойняшка. Нам в жизни очень повезло быть друг у друга! С днём нашего рождения, моя половинка", — написала Наталья под кадрами.
Ранее Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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