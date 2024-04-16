Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.
Подольская разместила в Инстаграм* серию жизнерадостных снимков. На кадрах гости чествуют именинника, которому исполнилось 56 лет.
"Когда любимые рядом. Обожаю каждого", — написала Наталья под фото.
Поздравить Преснякова пришла Лариса Долина, Александр Ревва с женой, Леонид Агутин и другие знаменитости. Присутствовали на торжестве родители музыканта — Владимир Пресняков-старший и его жена Елена Преснякова.
Ранее Наталья Подольская трогательно поздравила мужа с днём рождения.
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