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Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова

0:52
Шоу-бизнес

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Фото: https://www.instagram.com/nataliapodolskaya by Инстаграм Натальи Подольской is licensed under public domain

Подольская разместила в Инстаграм* серию жизнерадостных снимков. На кадрах гости чествуют именинника, которому исполнилось 56 лет. 

"Когда любимые рядом. Обожаю каждого", — написала Наталья под фото.

Поздравить Преснякова пришла Лариса Долина, Александр Ревва с женой, Леонид Агутин и другие знаменитости. Присутствовали на торжестве родители музыканта — Владимир Пресняков-старший и его жена Елена Преснякова.

Ранее Наталья Подольская трогательно поздравила мужа с днём рождения.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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