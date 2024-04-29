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Легендарный уход: новые революционные средства для волос

Какой уход за волосами выбрать этим летом

1:37
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Шампунь Camellia Shampoo от MASSATO — уникальное средство, созданное легендарным мастером Ито Массато, известным своим вкладом в мировую стилистику. Помимо преображения клиентов, Массато представил собственную линию средств для волос, собрав в них японские ингредиенты и передовые технологии.

Какой уход за волосами выбрать этим летом
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Недавно доступные в России, продукты MASSATO, включая бестселлер — шампунь с камелией, стали доступны для всех, кто ценит качество и эффективность ухода. Камелия, символизирующая красоту и женственность в древних японских обрядах, входит в состав шампуня, обогащая его ценными веществами. Это средство идеально подходит для сухих и поврежденных волос, делая их более гибкими и упругими.

Детокс-лосьон Kerluxe — инновационное средство от швейцарского бренда, объединяющего традиции клеточного ухода и итальянской парфюмерии. Пептиды семян моринги, экстракт лимона и ментол в составе лосьона помогают укрепить волосы и очистить кожу головы от загрязнений, обеспечивая здоровый рост волос и сохранение их блеска.

Шампунь и кондиционер Color Care от Moroccanoil — ответ на проблему выцветания окрашенных волос. Экстракт граната и солнцезащитный кватерниум защищают цвет от воздействия солнечных лучей и агрессивных факторов окружающей среды. Технология ArganID позволяет восстановить и зафиксировать цвет, делая волосы стойкими и блестящими.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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