Стало известно, почему Киркоров всё ещё защищает Пугачеву

Филипп Киркоров поддерживает Аллу Пугачеву после её переезда

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров и Алла Пугачева остаются примером необычных отношений после развода, продолжая поддерживать дружеские связи.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Несмотря на слухи о романе Пугачевой с Максимом Галкиным* во время брака с Киркоровым, Филипп сохранял дружелюбные отношения как с бывшей женой, так и с её новым партнером.

На телешоу "Новые русские сенсации" Киркоров оправдал недавний переезд Пугачевой в Израиль, объяснив это не политическими мотивами, а её желанием поддержать мужа, Максима Галкина, который ранее покинул Россию. Киркоров подчеркнул, что Пугачева остаётся преданной своей стране, несмотря на выбор жить за границей.

* — признан иностранным агентом.