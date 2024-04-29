Филипп Киркоров и Алла Пугачева остаются примером необычных отношений после развода, продолжая поддерживать дружеские связи.
Несмотря на слухи о романе Пугачевой с Максимом Галкиным* во время брака с Киркоровым, Филипп сохранял дружелюбные отношения как с бывшей женой, так и с её новым партнером.
На телешоу "Новые русские сенсации" Киркоров оправдал недавний переезд Пугачевой в Израиль, объяснив это не политическими мотивами, а её желанием поддержать мужа, Максима Галкина, который ранее покинул Россию. Киркоров подчеркнул, что Пугачева остаётся преданной своей стране, несмотря на выбор жить за границей.
* — признан иностранным агентом.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.