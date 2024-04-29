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Тренер ответил, можно ли накачать такие же ягодицы, как у Ким Кардашьян

1:12
Спорт

Можно ли накачать такие же ягодицы, как у американской звезды Ким Кардашьян? На этот вопрос ответил судья соревнований по бодибилдингу Алексей Моисеев.

Тренер ответил, можно ли накачать такие же ягодицы, как у Ким Кардашьян
Фото: Инстаграм Ким Кардашьян

Он рассказал, сколько на это уйдет времени.

Эксперт считает, что секрет дивы не только в пластике, но и в ее природных данных.

"Работа на ягодичные мышцы — одна из основных у многих девушек, посещающих тренажерные залы. Но ориентироваться на Ким Кардашьян в этом вопросе не стоит", — цитирует Моисеева портал "СЭ".

По его словам, Кардашьян — эндоморф с ростом 157 см. Ей легко набрать вес и приобрести формы, которые сейчас считаются привлекательными.

Эксперт отметил, что для получения округлых форм ягодиц нужен комплексный подход к проработке основных ягодичных мышц: большой, средней, малой ягодичным. Для этого необходимо делать упражнения: ягодичный мост; приседания с колен; сумо-приседания; махи в кроссовере.

Чтобы формы ягодиц заметно изменились, потребуется от трех до восьми месяцев.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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