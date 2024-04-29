Тренер ответил, можно ли накачать такие же ягодицы, как у Ким Кардашьян

Можно ли накачать такие же ягодицы, как у американской звезды Ким Кардашьян? На этот вопрос ответил судья соревнований по бодибилдингу Алексей Моисеев.
Он рассказал, сколько на это уйдет времени.
Эксперт считает, что секрет дивы не только в пластике, но и в ее природных данных.
"Работа на ягодичные мышцы — одна из основных у многих девушек, посещающих тренажерные залы. Но ориентироваться на Ким Кардашьян в этом вопросе не стоит", — цитирует Моисеева портал "СЭ".
По его словам, Кардашьян — эндоморф с ростом 157 см. Ей легко набрать вес и приобрести формы, которые сейчас считаются привлекательными.
Эксперт отметил, что для получения округлых форм ягодиц нужен комплексный подход к проработке основных ягодичных мышц: большой, средней, малой ягодичным. Для этого необходимо делать упражнения: ягодичный мост; приседания с колен; сумо-приседания; махи в кроссовере.
Чтобы формы ягодиц заметно изменились, потребуется от трех до восьми месяцев.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.