Внутреннее ядро схоже с железом: учёные узнали новые подробности о строении Луны

Nature: учёные узнали внутренние особенности Луны

0:46 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы и астрофизики продолжают изучать внутреннее строение Луны. Новые данные, опубликованные в журнале Nature, показывают, что внутреннее ядро Луны твердое и имеет плотность, схожую с железом.

Фото: unsplash.com by Dean Hayton is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследование, проведенное Артуром Брио из Национального центра научных исследований Франции, использовало различные методы, включая сейсмические измерения и спектральный анализ. Результаты подтверждают, что внешний слой ядра жидкий, а внутренний — твердый.

Также была создана компьютерная модель, указывающая, что радиус наружного ядра составляет около 362 км, а внутреннего — около 258 км.