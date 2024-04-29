Внутреннее ядро схоже с железом: учёные узнали новые подробности о строении Луны

Астрономы и астрофизики продолжают изучать внутреннее строение Луны. Новые данные, опубликованные в журнале Nature, показывают, что внутреннее ядро Луны твердое и имеет плотность, схожую с железом.
Исследование, проведенное Артуром Брио из Национального центра научных исследований Франции, использовало различные методы, включая сейсмические измерения и спектральный анализ. Результаты подтверждают, что внешний слой ядра жидкий, а внутренний — твердый.
Также была создана компьютерная модель, указывающая, что радиус наружного ядра составляет около 362 км, а внутреннего — около 258 км.
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