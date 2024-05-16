Популярность санаториев Кавказских Минеральных Вод среди российских туристов растёт

Россияне устремились на отдых в Минеральные Воды

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российские туристы массово устремились на отдых в Кавказские Минеральные Воды, известные своими санаториями, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на "Русский Экспресс".

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Спрос на отдых в этом регионе с начала года вырос на 25 процентов. Эксперты отмечают, что в области санаторно-курортного лечения Кавминводы не имеют аналогов в России. Места в популярных санаториях на лето и осень ещё доступны, но их количество быстро уменьшается.

"Курорты Кавминвод — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск — каждый имеет свой профиль лечения, что важно учитывать при выборе путёвки", — добавили специалисты.

Ранее АТОР сообщала, что средняя стоимость летних туров внутри страны составляет 50-70 тысяч рублей на двоих с перелётом. По данным экспертов, самым дорогим на внутреннем рынке остаётся санаторный отдых.