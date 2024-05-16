Правильно ли не давать кошке еду, пока она не съест то, что уже в миске: ответ не так прост, как кажется

Многие коты известны своей привычкой оставлять корм в миске. В ответ на это, некоторые владельцы не предлагают питомцам новую пищу до тех пор, пока они не съедят оставшуюся. Однако это не лучший подход.
Почему не следует заставлять кошку доедать корм? Существует несколько причин, почему кошки могут игнорировать корм в миске. Иногда корм может им не по вкусу, но чаще всего причина кроется в слишком больших порциях. Желудок кошки сравним по размеру с мячиком для пинг-понга, и он вмещает всего лишь 1-2 столовые ложки корма.
Кошки предпочитают свежую пищу и вряд ли приучатся доедать остатки. Лучше всего кормить кота небольшими порциями, чтобы избежать остатков.
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