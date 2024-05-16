Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Ургант показал свою семью на одном снимке
Покушение на Фицо, Блинкен в Киеве и прорыв на Харьков / Дарья Митина о главном
Стало известно, как понять, кто вы для кошки
Автоэксперт перечислил 4 признака износа амортизаторов машины
Началась работа над детективным сериалом "Оперативная память"
Марина Макиша: замороженная клубника заменит сладости
Кардиолог Кондрахин: чрезмерно сильные радость и уныние вызывают микроинфаркт
Слуцкая призналась, что пока не готова полноценно заниматься тренерской работой
Как определить, что стало причиной избыточного веса
Правильно ли не давать кошке еду, пока она не съест то, что уже в миске: ответ не так прост, как кажется

Эксперты рассказали о тонкостях кормления кошки

0:48
Зоосфера » Кошки

Многие коты известны своей привычкой оставлять корм в миске. В ответ на это, некоторые владельцы не предлагают питомцам новую пищу до тех пор, пока они не съедят оставшуюся. Однако это не лучший подход.

Эксперты рассказали о тонкостях кормления кошки
Фото: pixabay.com by Tasy Hong is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedicatio

Почему не следует заставлять кошку доедать корм? Существует несколько причин, почему кошки могут игнорировать корм в миске. Иногда корм может им не по вкусу, но чаще всего причина кроется в слишком больших порциях. Желудок кошки сравним по размеру с мячиком для пинг-понга, и он вмещает всего лишь 1-2 столовые ложки корма.

Кошки предпочитают свежую пищу и вряд ли приучатся доедать остатки. Лучше всего кормить кота небольшими порциями, чтобы избежать остатков.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Всплеск русофобии в "Яндекс.Такси": запрет на российские флаги и репрессии водителей

Telegram-каналы сообщают о новом всплеске русофобии в компании "Яндекс", о которой наше агентство уже не раз рассказывало.

"Яндекс.Такси" начал штрафовать водителей за флаг России
Яна Поплавская не отрицает, что шоу "Звёзды" могло не выйти в эфир из-за её критики
"Люди отказываются жрать это": стало известно, почему очередной выпуск шоу "Звёзды" не появился в эфире
Агентство США по международному развитию заказало у украинского завода ОМЗ "Карпаты" 300 вагонов-зерновозов
"Не Цой и не герой": Оскар Кучера прошёлся по Шаману
Технологии информационной войны против России не меняются сотни лет Сергей Лебедев Россия, Китай и Азербайджан намекнули Макрону, что надо заниматься проблемами Франции Любовь Степушова Россия должна выборочно интегрировать новых граждан с Украины Дмитрий Плотников
Станислав Садальский высказался о наряде Лены Лениной на Каннском фестивале
Швейцария отказывается от российского золота: что стоит за резким сокращением импорта?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Что делать, если на дачном участке подмёрз виноград?
Последние материалы
Финомбудсмен выявил подвох в договоре каско с франшизой
Беременная Хейли Бибер запретила осуждать ее за изменившиеся пристрастия
Актриса Рудова рассказала, что уже десять лет живет без любви
Прохор Шаляпин рассказал о свидании с женщинами на Ваганьковском кладбище
Курица с шафраном, лимоном и петрушкой: аппетитный ужин
Эксперт Гафаров рассказал о порядке внепланового ухода в отпуск
Карл III и королева Камилла устроили вечеринку в саду Букингемского дворца
Татьяна Брухунова высказалась о любви к сыну Вагану
Как вырастить шпинат
"ЗР" назвал Skoda Rapid с АКПП одним из лучших седанов за 1 миллион рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников