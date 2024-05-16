Правильно ли не давать кошке еду, пока она не съест то, что уже в миске: ответ не так прост, как кажется

Эксперты рассказали о тонкостях кормления кошки

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие коты известны своей привычкой оставлять корм в миске. В ответ на это, некоторые владельцы не предлагают питомцам новую пищу до тех пор, пока они не съедят оставшуюся. Однако это не лучший подход.

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Почему не следует заставлять кошку доедать корм? Существует несколько причин, почему кошки могут игнорировать корм в миске. Иногда корм может им не по вкусу, но чаще всего причина кроется в слишком больших порциях. Желудок кошки сравним по размеру с мячиком для пинг-понга, и он вмещает всего лишь 1-2 столовые ложки корма.

Кошки предпочитают свежую пищу и вряд ли приучатся доедать остатки. Лучше всего кормить кота небольшими порциями, чтобы избежать остатков.