Иран и Россия активно работают над углублением экономических и торговых связей, как подтвердил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани на выставке Iran Expo — 2024 в Тегеране.
Канани отметил значительный рост товарооборота и экономического взаимодействия между странами, а также упомянул о приоритетности транспортного коридора Север — Юг для развития международной и региональной торговли, сообщает ТАСС.
Этот мультимодальный коридор, созданный в 2000 году с участием России, Ирана и Индии, и теперь расширившийся до 14 стран, направлен на оптимизацию транзита грузов из Индии и стран Персидского залива через Россию в Европу. Проект включает в себя инвестиции Индии на сумму $2,1 млрд, часть которых пошла на строительство транспортной инфраструктуры в Иране.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.