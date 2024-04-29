В Иране заявили о стремлении к развитию экономического и торгового сотрудничества с Россией

В Иране заявили о стремлении к развитию экономического сотрудничества с Россией

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Иран и Россия активно работают над углублением экономических и торговых связей, как подтвердил представитель Министерства иностранных дел Ирана Насер Канани на выставке Iran Expo — 2024 в Тегеране.

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Канани отметил значительный рост товарооборота и экономического взаимодействия между странами, а также упомянул о приоритетности транспортного коридора Север — Юг для развития международной и региональной торговли, сообщает ТАСС.

Этот мультимодальный коридор, созданный в 2000 году с участием России, Ирана и Индии, и теперь расширившийся до 14 стран, направлен на оптимизацию транзита грузов из Индии и стран Персидского залива через Россию в Европу. Проект включает в себя инвестиции Индии на сумму $2,1 млрд, часть которых пошла на строительство транспортной инфраструктуры в Иране.