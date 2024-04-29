После этих поступков собака будет считать вас заклятым врагом: это делает абсолютно каждый владелец

Кинологи назвали несколько неправильных поступков для собаки

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые действия владельца могут причинить его питомцу страдания.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Часто люди забывают об этом и удивляются, почему их четвероногий друг обижается на них. Даже если собака, с которой обошлись несправедливо, продолжает оставаться верной, её чувства к человеку уже не будут такими тёплыми.

Какие же поступки владельца могут глубоко ранить собаку?

Крик

Собаки очень чувствительны к крику. Некоторые из них могут испугаться, другие — злиться на владельца, который повышает голос.

Вместо криков лучше давать команды спокойным, но уверенным тоном.

Резкое дёргание поводка

Такой поступок допустим только в случаях, когда собака не подчиняется или её необходимо срочно остановить.

В остальных случаях животное может обидеться на владельца за слишком резкий тяг за поводок.

Разрешение незнакомцам гладить собаку

Многим владельцам это кажется нормальным, но собака может воспринимать такие действия негативно. Псы рассматривают незнакомцев как потенциальную угрозу.

Если вы всё же разрешите кому-то погладить вашу собаку, это может вызвать у животного серьёзный стресс.

"Неправильное" купание

Если во время купания питомец лает и сопротивляется, процедуру следует прекратить.

Лучше дождаться, когда собака успокоится. Продолжение в таком состоянии может вызвать у животного гнев или страх по отношению к вам.