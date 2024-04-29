"Умные" рейлинги для автономного вождения: компания Ford удивила автолюбителей

Ford представила новую систему выдвижных рейлингов для крыши автомобиля с электроподключением, зарегистрировав соответствующий патент в США.
Эта система улучшает аэродинамику и предоставляет дополнительные возможности использования крыши за счет электрического подключения для аксессуаров и систем помощи водителю.
Особенностью системы является возможность скрытия рейлингов для снижения аэродинамического сопротивления, что важно для электромобилей. Рейлинги могут быть установлены и демонтированы на заводе, и их можно использовать для установки различных аксессуаров, включая обогреваемые панели, датчики автономного вождения и световые панели. Также возможно использование датчиков на багажниках, индицирующих степень загрузки автомобиля цветными лампами.
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