"Умные" рейлинги для автономного вождения: компания Ford удивила автолюбителей

Компания Ford представила "умные" рейлинги для автономного вождения

0:51 Your browser does not support the audio element. Авто

Ford представила новую систему выдвижных рейлингов для крыши автомобиля с электроподключением, зарегистрировав соответствующий патент в США.

Фото: flickr by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0

Эта система улучшает аэродинамику и предоставляет дополнительные возможности использования крыши за счет электрического подключения для аксессуаров и систем помощи водителю.

Особенностью системы является возможность скрытия рейлингов для снижения аэродинамического сопротивления, что важно для электромобилей. Рейлинги могут быть установлены и демонтированы на заводе, и их можно использовать для установки различных аксессуаров, включая обогреваемые панели, датчики автономного вождения и световые панели. Также возможно использование датчиков на багажниках, индицирующих степень загрузки автомобиля цветными лампами.