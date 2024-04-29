Врач Малышева: самый полезный шашлык — это шашлык из лосося, в нём много витаминов и нет канцерогенов

Если хочется побаловать себя шашлыком, то лучше выбирать шашлык из лосося, так как он один из самых полезных, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева во время передачи "Жить здорово!" на Первом канале.
Офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что в этой рыбе много витамина В12.
"Лосось содержит витамин В12, а витамин В12 участвует в строении миелиновой оболочки нервов, в частности зрительного нерва. По этому нерву информация от глаза передаётся в головной мозг, и корой головного мозга мы и видим. Если нарушается миелиновая оболочка, то эта информация из глаза не передалась и человек не видит вообще. Это очень важный витамин, который нам необходим для зрения", — объяснил Коновалов.
В лососе содержится много витамина D и других витаминов группы В. Помимо этого, такой шашлык не содержит канцерогенов.
"Там нет вот этого количества полиароматических углеводородов, которые являются по сути запахом шашлыка и запахом рака. В рыбке этого нет,” — сообщил врач Андрей Продеус.
Идеальный маринад — натереть рыбу солью или ягодами.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.