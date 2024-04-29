Врач Малышева: самый полезный шашлык — это шашлык из лосося, в нём много витаминов и нет канцерогенов

Врач Малышева заявила, что самый полезный шашлык — это шашлык из лосося

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Если хочется побаловать себя шашлыком, то лучше выбирать шашлык из лосося, так как он один из самых полезных, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева во время передачи "Жить здорово!" на Первом канале.

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Офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что в этой рыбе много витамина В12.

"Лосось содержит витамин В12, а витамин В12 участвует в строении миелиновой оболочки нервов, в частности зрительного нерва. По этому нерву информация от глаза передаётся в головной мозг, и корой головного мозга мы и видим. Если нарушается миелиновая оболочка, то эта информация из глаза не передалась и человек не видит вообще. Это очень важный витамин, который нам необходим для зрения", — объяснил Коновалов.

В лососе содержится много витамина D и других витаминов группы В. Помимо этого, такой шашлык не содержит канцерогенов.

"Там нет вот этого количества полиароматических углеводородов, которые являются по сути запахом шашлыка и запахом рака. В рыбке этого нет,” — сообщил врач Андрей Продеус.

Идеальный маринад — натереть рыбу солью или ягодами.