Разница в цене меблировки квартиры от застройщика по сравнению с самостоятельной покупкой обстановки

Меблировка квартиры от застройщика дешевле самостоятельной на 30%

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Самостоятельная покупка мебели в новую квартиру обойдётся процентов на 30 дороже, чем меблировка от застройщика, подсчитали в компании "Монзе", пишет "Стройгазета".

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За основу там взяли базовый набор мебели массового сегмента для однокомнатной квартиры: кухонный гарнитур, шкаф, диван или кровать, обеденная группа. Такая обстановка обойдётся примерно в 500 тысяч рублей.

Те же результаты вышли у ГК "Самолёт" при подсчётах стоимости ремонта новой квартиры, в который включена меблировка.

"Если аналогичный набор мебели жильцы будут приобретать самостоятельно, то он обойдётся примерно на 30% дороже", — предупредил операционный директор "Монзе" Александр Шнурко.

По его словам, выгода меблировки от застройщика обусловлена двумя основными причинами: девелоперы закупают мебель по оптовым ценам и в её стоимости нет магазинной наценки.