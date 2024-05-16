Разница в цене меблировки квартиры от застройщика по сравнению с самостоятельной покупкой обстановки

Самостоятельная покупка мебели в новую квартиру обойдётся процентов на 30 дороже, чем меблировка от застройщика, подсчитали в компании "Монзе", пишет "Стройгазета".
За основу там взяли базовый набор мебели массового сегмента для однокомнатной квартиры: кухонный гарнитур, шкаф, диван или кровать, обеденная группа. Такая обстановка обойдётся примерно в 500 тысяч рублей.
Те же результаты вышли у ГК "Самолёт" при подсчётах стоимости ремонта новой квартиры, в который включена меблировка.
"Если аналогичный набор мебели жильцы будут приобретать самостоятельно, то он обойдётся примерно на 30% дороже", — предупредил операционный директор "Монзе" Александр Шнурко.
По его словам, выгода меблировки от застройщика обусловлена двумя основными причинами: девелоперы закупают мебель по оптовым ценам и в её стоимости нет магазинной наценки.
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