Комик Гарик Харламов рассказал о негативных последствиях своего похудения

Комик Гарик Харламов рассказал, чем закончилась его борьба с лишним весом.
Гарик Харламов в шоу рэпера Басты "Вопрос ребром" рассказал, что в 2023 году ему удалось похудеть на 20 килограммов. Это далось ему нелегко, а скоро вес и вовсе вернулся.
Процесс похудения для комика был мучительным. По его словам, он "возненавидел всё". Шоумен принял решение не отказываться от вкусной еды.
"Я был худой, красивый, но ненавидящий эту жизнь", — признался звезда Comedy Club.
Юморист рассказал, что сейчас весит 108 килограммов.
Ранее сообщалось, что Гарик Харламов сделал предложение актрисе Катерине Ковальчук.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.