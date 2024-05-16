Комик Гарик Харламов рассказал о негативных последствиях своего похудения

Комик Гарик Харламов рассказал, что похудел на 20 килограммов

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов рассказал, чем закончилась его борьба с лишним весом.

Фото: https://www.instagram.com/garikkharlamov by Инстаграм Гарика Харламова is licensed under public doman

Гарик Харламов в шоу рэпера Басты "Вопрос ребром" рассказал, что в 2023 году ему удалось похудеть на 20 килограммов. Это далось ему нелегко, а скоро вес и вовсе вернулся.

Процесс похудения для комика был мучительным. По его словам, он "возненавидел всё". Шоумен принял решение не отказываться от вкусной еды.

"Я был худой, красивый, но ненавидящий эту жизнь", — признался звезда Comedy Club.

Юморист рассказал, что сейчас весит 108 килограммов.

Ранее сообщалось, что Гарик Харламов сделал предложение актрисе Катерине Ковальчук.