Депрессия и скорая смерть — какое действие нельзя запрещать своей кошке

Эксперты ответили, почему кошки трутся о ноги хозяев

0:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда кошки трутся об наши ноги, это часто воспринимается как знак любви. Однако, это не основная причина их поведения. Почему кошка трется о ноги своего хозяина

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Этот жест не только проявление любви и привязанности, но и способ метки территории.

Не отгоняйте кошку, которая трется о ваши ноги, даже если это мешает вам. Для кошки крайне важно помечать своего хозяина таким образом.

Запрет на такое поведение может привести к серьезному стрессу у вашего питомца.