Когда кошки трутся об наши ноги, это часто воспринимается как знак любви. Однако, это не основная причина их поведения. Почему кошка трется о ноги своего хозяина
Этот жест не только проявление любви и привязанности, но и способ метки территории.
Не отгоняйте кошку, которая трется о ваши ноги, даже если это мешает вам. Для кошки крайне важно помечать своего хозяина таким образом.
Запрет на такое поведение может привести к серьезному стрессу у вашего питомца.
Кучера считает, что настоящими патриотами являются бойцы, сражающиеся на фронте.