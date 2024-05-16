Депрессия и скорая смерть — какое действие нельзя запрещать своей кошке

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Эксперты ответили, почему кошки трутся о ноги хозяев

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Зоосфера » Кошки

Когда кошки трутся об наши ноги, это часто воспринимается как знак любви. Однако, это не основная причина их поведения. Почему кошка трется о ноги своего хозяина

Эксперты ответили, почему кошки трутся о ноги хозяев
Фото: Wikipedia by Izemeh is licensed under GNU Free Documentation License

Этот жест не только проявление любви и привязанности, но и способ метки территории.

Не отгоняйте кошку, которая трется о ваши ноги, даже если это мешает вам. Для кошки крайне важно помечать своего хозяина таким образом.

Запрет на такое поведение может привести к серьезному стрессу у вашего питомца.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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