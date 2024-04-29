Новосибирск - Калининград на борту S7 Airlines: удобное расписание с апреля 2024

S7 Airlines возобновила авиасообщение между Новосибирском и Калининградом с 28 апреля 2024 года, как сообщают местные новосибирские СМИ.
Рейсы будут осуществляться дважды в неделю — по средам и воскресеньям — в апреле и мае. С июня планируется добавить рейс в пятницу. Первый рейс отправился из аэропорта Толмачево 28 апреля, в воскресенье.
Самолеты отходят из Новосибирска в 14:35 и прибывают в Калининград в 15:25 по местному времени. Обратный вылет запланирован на 16:15, прибытие в Новосибирск — в 2:40. Длительность полета составляет шесть часов.
При приготовлении картошки существует несколько хитрых ходов, которые могут сделать процесс варки более эффективным и придать гарниру более аппетитный вид.