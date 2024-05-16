Навка рассчитывает, что Щербакова будет участвовать в её ледовом шоу, когда восстановится после травмы

Навка призналась, что очень хочет, чтобы Щербакова стала участницей её летних шоу

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Олимпийская чемпионка 2006 года и двукратная чемпионка мира в танцах на льду Татьяна Навка высказала своё желание пригласить олимпийскую чемпионку, чемпионку мира и Европы, а также России Анну Щербакову на свои летние ледовые шоу, как только та полностью восстановится от своей травмы.

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Навка выразила надежду, что Щербакова сможет принять участие в шоу, которые они очень хотят увидеть.

В настоящее время Щербакова проходит процесс реабилитации, и они надеются, что восстановление фигуристки пройдёт согласно плану.

Навка выразила уверенность в том, что Щербакова присоединится к их команде.

"Мы надеемся, что Щербакова будет участвовать в нашем ледовом шоу, и очень этого хотим. Пока Аня проходит процесс реабилитации. Мы рассчитываем, что она сможет выступить. Надеюсь, что её восстановление будет идти по графику. Очень хочется Анечку тоже видеть в нашей команде", — сказала Навка в разговоре с "РИА Новости Спорт".

Кроме того, сообщается, что Камила Валиева, фигуристка, которая ранее была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, также примет участие в летних шоу Навки. Для Валиевой это станет первыми выступлениями после её дисквалификации.

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